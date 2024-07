Qué es el grupo especial Alpha de EE.UU.

Entre ellos había cuatro hombres requeridos por EE.UU. como miembros de esa organización criminal y como responsables de la muerte de Marta Raymundo, a quien llevaron por el desierto a Texas junto con otros migrantes sin papeles hasta que falleció en condiciones inhumanas.

“Perseguir al mando”

Los directores del grupo Alpha señalan que estos casos fueron en su mayoría contra líderes de organizaciones criminales y no contra migrantes que cruzaron la frontera ilegalmente.

“Lo que me lleva a creer eso es la falta de detenciones y procesamientos de funcionarios gubernamentales y de agentes de seguridad corruptos, a lo largo de toda la ruta migratoria hacia Estados Unidos, desde al menos Ecuador hasta México”, dice Isacson a BBC Mundo. “Las grandes operaciones de contrabando (humano) dependen de las relaciones con funcionarios corruptos ”.

El reto del Darién

“En los últimos años, hemos visto una enorme afluencia de migrantes de Colombia, Venezuela y Ecuador” en la frontera sur de EE.UU. y “la mayoría viajan a través del Tapón del Darién, un suceso reciente muy preocupante, no por la gente que viene sino por los peligros asociados a atravesar ese pedazo de tierra”, dice Hanna, el codirector de la JTFA.

“Si esta misma dinámica de arrestos de contrabandistas de poca monta continúa en el Tapón del Darién, los únicos resultados serán contra individuos que los grupos criminales no tendrán problemas en reemplazar”, advierte Isacson.

“Pareciera ser que todas las acciones que ha realizado el gobierno de EE.UU para desmantelar las redes de tráfico no han funcionado”, dice Correa-Cabrera a BBC Mundo. “Hay cada vez más personas de más países de todo el mundo entrando”.

“Se les da trabajo a los inmigrantes indocumentados en EE.UU. pero no existen vías legales para la migración de trabajo no calificado”, añade. “El sistema migratorio estadounidense está roto y no parece haber un esfuerzo para arreglarlo”.