Cómo una lucha de egos entre dos arquitectos dio origen a la famosa torre Chrysler en Nueva York

El rascacielos de estilo art decó de 77 pisos y 319 metros de altura , fue inaugurado en 1930 y fue la estructura más alta construida por el hombre, hasta la apertura, once meses después, del no menos emblemático Empire State Bulding, a solo unas cuadras de distancia.

Sin embargo, historiadores y expertos aseguran que la edificación no habría conseguido el título de no ser por el pulso que su creador el arquitecto William van Alen (1883-1954), mantenía con un competidor llamado Harold Craig Severance (1879-1941).

De socios a rivales

La carrera hacia el cielo

“Los rascacielos eran una profecía autocumplida del mercado inmobiliario en ebullición”, escribió Neal Bascomb en su libro “Higher: A Historic Race to the Sky and the Making of a City”.