Elisa Loncon raya la cancha: "El gobierno que venga, el que sea, tiene que respetar la Constitución"

Algunos convencionales ya definieron su voto, de cara a las elecciones presidenciales del 21 de noviembre. Por ejemplo, seis constituyentes de Vamos por Chile ya entregaron su "respaldo y apoyo" a la candidatura de José Antonio Kast. Sin embargo, la visión de la presidenta de la Convención dista de la de sus pares de la derecha.

"Quien sea que gane la elección va a tener que tomar esta Constitución e implementarla. Y nuestra labor es no perder de vista el objetivo, porque al entrar en los procesos coyunturales podemos perdernos del objetivo", manifestó Loncon en entrevista con La Tercera.

Consultada directamente por aquellos que ya eligieron su carta presidencial, la presidenta de la Convención Constitucional fue categórica: "No, no se debería presidencializar el trabajo de la Convención. Para nada. Siempre he tenido esa posición. El gobierno que venga, el que sea, tiene que respetar la nueva Constitución", señaló.

Loncon aseguró al matutino que ni siquiera ha pensado en quién será su candidato y explicó que su indecisión se debe a temas de tiempo. Aclaró que está atareada entré a la Comisión de Principios Constitucionales y su mandato definido hasta el mes de enero, por lo mismo, dijo, "cuando esté más libre me voy a poder dedicar mucho más a ese trabajo".

Finalmente abordó el rol que debiese tener el próximo gobierno con la Convención. En ese sentido la académica mapuche sostuvo que "conversaremos con quien llegue para que se lleven a efecto la etapa que corresponde el próximo año, el plebiscito de salida".

"Nos corresponde hacer ese trabajo con quien sea electo o electa. Yo siento que ese es un gobierno de transición", planteó.