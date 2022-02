Constituyentes por solicitud de jornada de reflexión: Atria dice que demanda de Squella es "un poco desubicada" y Loncon recalca que iniciativa "no tenía sustento reglamentario"

El convencional Agustín Squella señaló que una jornada reflexiva servirá como una rendición "de cuentas de crítica y autocrítica de nuestros primeros seis meses de trabajo" y podría, a su juicio "habernos ayudado a enfrentar de mejor manera no el segundo tiempo del trabajo de la Convención —como se dice del actual momento—, sino el verdadero partido de ella: propuesta, debate y votación de normas constitucionales".

"La crítica y la autocrítica hacen progresar a las organizaciones; en cambio, el halago y la autocomplacencia las paralizan", aseguró Squella en una carta enviada a El Mercurio.

"El momento de presentación de normas por los constituyentes se parece al de un juego en que el croupier anuncia a los jugadores que pueden empezar a jugar. Entonces, comienzan a caer muchas fichas sobre la mesa, lo cual no es raro. Pero algunos jugadores se comportan como ludópatas que lanzan y lanzan fichas, sin orden ni concierto", indicó el convencional constituyente en su misiva al matutino.

La expresidenta de la mesa directiva de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, respondió a los dichos del convencional Squella sobre la "jornada de reflexión" y relató que "cuando él (Squella) propuso a la primera mesa una jornada de autoevaluación, esa jornada no tenía sustento en el reglamento".

"Trabajamos conforme a lo que dice el reglamento y trabajamos con la transparencia hacia la ciudadanía. Todo lo que hacemos debe estar sustentado (...) ahora, si tiene un planteamiento personal que no está en el reglamento, es difícil llevar a cabo eso", detalló la convencional Loncon, según consignó Emol. Asimismo la académica mapuche afirmó que la propuesta se conversó en la mesa, pero "vimos que no teníamos el sustento metodológico, reglamentario, sin embargo todos los colectivos están evaluando su proceder".

En esa misma línea el actual vicepresidente del órgano redactor de la Carta Magna, Gaspar Domínguez (INN), contó, de acuerdo al medio electrónico, que la convencional Malucha Pinto y su par Carlos Calvo solicitaron ayer la posibilidad de "realizar una jornada para efectos de poder aunar esfuerzos para favorecer los diálogos". De esta manera, la idea que otros convenciones del Colectivo del Apruebo respaldan, ha ido tomando fuerza.

Domínguez añadió que la solicitud de Squella —entregada a la anterior mesa directiva— "no ha sido tema en la mesa, no ha sido discutida en las actas, pero por cierto, si ingresa la solicitud la mesa la considerará y discutirá, porque no hay ningún tema ni propuesta vetada".

Quien también se pronunció sobre el tema fue el convencional Fernando Atria, quien aseveró que la demanda de Squella es "un poco desubicada", ya que sería sumar más críticas a las que ya recibe el órgano encargado de redactar la Nueva Constitución de Chile. El abogado afirmó que no es útil para la Convención “asumir una posición como de confesionario y hacer una especie como de penitencia en público”.