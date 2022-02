Jaime Bassa desmiente que colectivos de derecha no sean considerados en la CC: "Son minoría y, probablemente, no hayan estado acostumbrados a situarse en esa posición porque siempre habían tenido la sartén por el mango"

El convencional Jaime Bassa se refirió a la situación en la que se encuentran sus pares de la derecha en la Convención Constitucional, quienes han manifestado que al ser minoría entre los 154 convencionales han quedado fuera de los 2/3 que requiere la aprobación de normas. El exvicepresidente del órgano redactor de la Carta Magna dijo que "probablemente, no hayan estado acostumbrados a situarse en esa posición porque siempre habían tenido la sartén por el mango".

Bassa abordó específicamente los dichos de la convencional Carol Bown (UDI), quien afirmó que evaluaron dejar sus labores en el órgano constituyente e incluso trabajar por la opción del rechazo, en el marco del plebiscito de salida al que se someterá la nueva Constitución, pero que posteriormente, en representación de un grupo de constituyentes de derecha, confirmó que no dejarían sus labores en la Convención Constitucional y se declararon en "reflexión" luego de la primera votación en general de normas por parte del pleno.

También te puede interesar:

"Se dijo mucho que los 2/3 eran una garantía, y que el en el pleno se moderarían ciertas propuestas. Eso no fue así", sostuvo la constituyente UDI, llamando a los demás integrantes del órgano también a "reflexionar". Bown planteó que "lo que está pasando en la CC es muy malo para el país y no ha habido ninguna señal de moderación en el Pleno. El ánimo no es hacer una Constitución que nos una, sino que pasar máquina y dividir a los chilenos".

En el grupo "reflexivo" están incluidas Teresa Marinovic, Katerine Montealegre, Rocío Canturias y la misma Bown, que además lamenta que "en temas tan serios como el Poder Judicial no haya habido ninguna moderación ni consideración a planteamientos serios". Sin embargo, sus declaraciones no generaron consenso en la derecha. La convencional Marcela Cubillos comentó luego que "fuimos elegidos para estar ahí y representar a los miles de chilenos que tienen derecho a que su voz sea escuchada. Somos minoría, saldrá un mal proyecto y será la ciudadanía la que evaluará y votará. En Venezuela la derecha abandonó. Acá al menos yo: NO".

Consultado por la deslizada posibilidad de que los convencionales de derecha abandonen el barco, Jaime Bassa enfatizó —en entrevista con El Mercurio— que "no es verdad que los colectivos de derecha, que son varios, no estén presentes o que no sean considerados en las discusiones políticas de la CC. Lo que pasa es que son minoría y, probablemente, la derecha no haya estado acostumbrada a situarse en esa posición porque siempre habían tenido la sartén por el mango". En ese sentido el exvicepresidente de la Convención Constitucional dijo que los llamaría "a acercarse de manera genuina y honesta al resto de los colectivos, dejando de lado los prejuicios y asumiendo la posición minoritaria que hoy representan".

El abogado constitucionalista reconoce que algunos constituyentes de derecha están "atrincherados" y que algunos sectores de la misma vereda política "están teniendo una posición más extrema, radical y de menor diálogo".

También te puede interesar:

De todas formas el convencional Bassa sostuvo que "hemos visto que las expectativas de las comisiones se han ido templando o moderando en el pleno". Y dijo tener la certeza de que va a ocurrir lo mismo con todas las comisiones. "La regla general es que se debe generar un diálogo, y eso lleva a que las propuestas más polémicas o altisonantes vayan cediendo precisamente para construir puntos de encuentro", comentó al matutino.

"El proceso constituyente se caracteriza por elevar voces distintas, que durante mucho tiempo estuvieron invisibilizadas u ocultas, que emergen desde la diversidad de realidades sociales y culturales. Eso ha generado, efectivamente, mucha sorpresa. Hay un sector del país, más bien de la élite, que no está acostumbrado a escuchar esas voces y, en lugar de procesarlas desde lo que son, las procesa desde la caricatura, desde el ruido y desde la incomodidad que esas voces generan", concluyó el representante del distrito n° 7 de la región de Valparaíso en la Convención Constitucional .