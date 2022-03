Comisión de Derechos Fundamentales de la CC aprobó iniciativa popular presentada por Coordinadora No MÁS AFP y rechazó norma "Con mi plata no"

Durante esta jornada la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional aprobó en general la iniciativa popular de norma presentada por la Coordinadora No MÁS AFP titulada "El derecho a la seguridad social". En tanto, se rechazó en general el proyecto popular "Con mi plata no".

La iniciativa aprobada contó con 24.110 apoyos y tiene como objetivo que el Estado vele por un sistema de seguridad social fundada en los principios de "universalidad, suficiencia, uniformidad, unidad, participación en la administración, y solidaridad en su financiamiento".

Además establece que las cotizaciones serán obligatorias, mientras que la gestión y administración "será pública y recaerá en entes públicos, autónomos sin fines de lucro, cuyo directorio estará integrado por representantes del Estado, los empresarios y los trabajadores".

"La seguridad social deberá garantizar que el sistema de pensiones que se establezca entregue prestaciones definidas, de forma tal, dar certezas que el monto de las pensiones cumpla a cabalidad con la suficiencia y asegure que la vejez no esté nunca sujeta a variabilidades de las condiciones político, sociales o económicas", señala la propuesta.

La iniciativa obtuvo 20 votos a favor, 12 en contra y una abstención.

Reacciones

El vocero de la Coordinadora No MÁS AFP, Luis Mesina, celebró la decisión de la comisión.

“Esperamos que esta iniciativa vea finalmente la luz en la próxima Constitución Política. Para eso todavía quedan varios trámites. Estamos contentos, pero no eufóricos, porque creo que hay que seguir batallando. Nos preocupan algunas tensiones, nos preocupa por cierto la lamentable votación del vicepresidente de la Convención- que no solamente rechazó nuestra propuesta, sino que aprobó la propuesta de Con mi Plata No, que es derechamente la propuesta de las AFP”, indicó Mesina.

“Nosotros lo hemos dicho en todos los tonos: nuestra propuesta implica la restitución de un derecho fundamental como es la seguridad social, que desgraciadamente perdimos en Chile hace 41 años, y nos parece absolutamente razonable que los convencionales hagan los máximos esfuerzos porque esto quede consagrado en la próxima Constitución Política. No se puede presentar una nueva Carta Fundamental si el negocio de la seguridad social sigue presente en esa Constitución”, agregó.

Al ser consultado sobre la forma en que será administrada este sistema de seguridad social -forma tripartita entre el Estado, los trabajadores y empresarios- Luis Mesina detalló que "nuestra propuesta es integral, donde el nuevo sistema de pensiones consagra al reparto como un elemento fundamental".

Además, recalcó que "es una caricatura señalar que nuestra propuesta está en contra de los empresarios, porque lo que estamos pidiendo justamente es que los empresarios contribuyan al sistema".

Rechazo a "Con mi plata no"

Entre otras de las votaciones que realizó la comisión, se destaca el rechazo a la propuesta popular de norma llamada "Con mi plata no" y que contó con el apoyo de 60.850 firmas.

Esta iniciativa buscaba crear un sistema de seguridad social que asegure a todos los chilenos el acceso a una pensión básica universal, sumada a pensiones adicionales financiadas con los ahorros individuales. La norma recibió ocho votos a favor, 18 en contra y siete abstenciones.

Cabe señalar que las iniciativas aprobadas en la Comisión deben pasar a la votación en particular, donde se le pueden agregar indicaciones. Debe ser aprobada por los 2/3 del pleno para luego volver a ser votada en general.