Vicepresidente de la CC llama a la calma a convencionales tras críticas de expresidente Lagos: "A nosotros nos hace bien cuando opinan sobre nuestro trabajo"

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, se refirió a los dichos del expresidente, Ricardo Lagos, sobre el trabajo que ha tenido el órgano constituyente.

El exmandatario indicó en una conversación con Radio Duna, que el estamento se encuentra en "un momento delicado, porque hay que escuchar a los ciudadanos".

"No me cabe la menor duda de que hay que hacer un cambio, eso estoy diciendo. Es indispensable, porque en caso contrario, me temo que podemos tener una Constitución muy inadecuada para las necesidades del país", añadió.

"Hay algunas cosas que se han aprobado que me parecen muy graves y cuando se les ha hecho ver, efectivamente han retrocedido", manifestó.

Estas palabras se suman al llamado que le realizó a convencionales del Colectivo del Apruebo y del Colectivo Socialista, a quienes les expresó su preocupación por el acuerdo en la comisión de Sistema Político.

Domínguez no dramatiza los dicho de Lagos

Domínguez sostuvo que los convencionales deben "tener la humildad para escuchar", esto ante el malestar de algunos representantes por las palabras del expresidente.

"Yo creo que el Presidente Lagos tiene un punto por cierto, él lo que dijo en particular es que no estaba de acuerdo con cuestiones que se estaban resolviendo en régimen político", agregó el vicepresidente de la mesa directiva en entrevista con T13 Radio.

En esta línea, valoró la preocupación que tiene Lagos especialmente Consejo de Justicia para los jueces.

"Me parece que es una buena alerta, quizás pensar bien cómo lo redactamos, cómo lo escribimos, cómo le damos una vuelta para que pueda generar el efecto que buscamos", expresó.

Además, señaló que "yo creo que los convencionales debemos tener la suficiente humildad para poder escuchar las voces de personas, desde organizaciones sociales, de expertos, de distintas personas para poder escuchar consejos de cómo mejorar lo que estamos haciendo".

"La buena noticia es que las preocupaciones del Presidente Ricardo Lagos como en relación, por ejemplo, al régimen político, son cuestiones que están resueltas", indicó el convencional sobre los dichos del exmandatario.

"Yo haría un llamado es que cuando las personas, la ciudadanía, los expertos quieren opinar, por favor, lo hagan, a nosotros nos hace muy bien eso, pero que esa opinión ojalá se refiera a un aspecto específico para que pueda ser mejorado", cerró.