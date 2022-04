Expresidente Ricardo Lagos “mete su dedo” en la Convención

Desde la Convención han confirmado que el expresidente socialista, Ricardo Lagos ha telefoneado, directamente, a algunos constituyentes del Colectivo del Apruebo y del Colectivo Socialista, expresando su preocupación por el resultado del acuerdo en la comisión de Sistema Político y la idea de eliminar el Senado.

De acuerdo a lo consignado por La Tercera, Lagos ha estado pendiente al proceso que la Convención Constitucional está llevando a cabo, y que en ese aspecto, ha mostrado sus reparos e inquietudes. Por eso, el exjefe de Estado ha intentado aconsejar a algunos convencionales respecto a ciertas aristas que se discuten en el órgano.

Así lo afirman algunos constituyentes, a quienes Lagos ha llamado por teléfono. Entre ellos, hay miembros de la colectividad del Apruebo como el expresidente de la DC, Fuad Chahin, y el exsenador PPD Felipe Harboe. Además, habló con varios integrantes del Colectivo Socialista, como Tomás Laibe a quien llamó para felicitarlo cuando lo eligieron como vicepresidente adjunto de la mesa directiva de la Convención.

Según el mencionado medio, esas mismas fuentes, consagraron que la última inquietud que ha transmitido Lagos se vincula con el acuerdo logrado para el informe de reemplazo de la comisión de Sistema Político, luego de que este se rechazara en el pleno con el primer texto entregado, debido a las diferencias que existían entre los sectores de izquierda. Asimismo, le preocupa la idea de eliminar el Senado, lo que, a su parecer, "haría perder un contrapeso importante con el Poder Ejecutivo".

Su posición va alineada con lo que han planteado senadores del PS, quienes han extendido una fuerte ofensiva en contra del cuerdo alcanzado y han instado a mejorarlo en la discusión en particular.

Por la misma razón, algunas versiones confirman que Lagos también ha conversado, en más de una ocasión, con uno de los coordinadores de la comisión de Sistema Político, el convencional Ricardo Montero (Colectivo Socialista) para transmitirle su preocupación.

Cabe destacar que las aprehensiones del ex mandatario se suman a los cuestionamientos que ha recibido el colectivo socialista, tanto dentro como fuera de la Convención -desde la exConcertación, la derecha e incluso el propio PS-, por lo que todos les han hecho saber no están de acuerdo que el colectivo se haya sumado al apoyo del artículo, en particular debido a cómo quedaría configurada la cámara territorial que reemplazaría al Senado.

Entre todos ellos, requieren a los socialistas instar los cambios durante la discusión en particular del informe y que, en esa instancia, rechacen y presenten nuevas indicaciones.