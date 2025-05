La Chica de Hummus: Dalal Halabi, la chef y comunicadora que la rompe con sus libros de cocina árabe

Dalal Halabi es una periodista y cocinera chilena de ascendencia palestina que ha ganado reconocimiento por su labor en la difusión de la cocina árabe. Nacida y criada en el barrio Patronato de Santiago, creció en un entorno familiar donde la cocina era una parte esencial de la vida cotidiana, influenciada por las tradiciones culinarias de sus abuelos y padres palestinos.

Aunque estudió periodismo en la Universidad Andrés Bello y trabajó en algunos medios de comunicación, su pasión por la cocina la llevó a compartir recetas en su blog “Recetario de Dul” y en redes sociales, donde ha acumulado una comunidad significativa de seguidores. Su enfoque se centra en la cocina palestina tradicional, promoviendo el uso de ingredientes locales y técnicas heredadas de generaciones anteriores.

En 2021, publicó su primer libro de recetas titulado “Cocina de la diáspora”, que recopila platos tradicionales palestinos y ha sido bien recibido por el público chileno. Además, ha participado en programas de televisión como “El especial de casa” en el canal Cocina Viva de VTR y en el podcast “Pelando la cebolla” junto a Daniela Aguilera.

¿Cómo surgió la idea de crear un libro de cocina árabe?

La idea de “Cocina de la diáspora” nació desde una necesidad profundamente emocional: preservar las recetas y sabores que habitan en mi memoria desde la infancia, esas que aprendí mirando a mi mamá y a mis abuelas cocinar. Pero también quería contar una historia: la de una identidad construida entre el exilio, la nostalgia y el amor por la tierra. Era urgente documentar no solo el «cómo» se cocina, sino el «por qué», el contexto, la carga emocional que hay en cada plato. Reconstruir nuestra identidad, de mis abuelos y padres, a través de los sabores y sus memorias culinarias y de paso poder contar la historia de un pueblo migrante a través de sus recetas.

¿Por qué la gente debería obtener tu libro?

Porque “Cocina de la diáspora” no es solo un recetario: es un libro que acompaña y que cuenta una historia. A través de cada receta hay identidad, pertenencia, amor y memoria. Es una invitación a cocinar con conciencia, a mirar la cocina como un espacio de resistencia y aprendizaje y porque en cada preparación hay una parte de Palestina, pero también de Chile que es donde nací.

¿Qué herramientas te entregó el periodismo?

Ser periodista egresada de la UNAB me entregó tantas herramientas, que he ido descubriendo en estos años, desde que me titulé (2008 creo), me demoré un año en dar mi examen de grado, porque me quedé trabajando en La Red. La carrera de periodismo me entregó herramientas fundamentales para lo que hago hoy: aprender a contar historias, a investigar, a observar, y a comunicar responsablemente, sobre todo el querer aprender, el estar dispuesta a abrirme a otros campos de mi carrera.

Su faceta como creadora de contenido

La tallerista se refirió también a su perfil como creadora de contenido, apuntando que “desde hace más de 12 años comparto recetas y relatos en redes sociales —antiguamente en YouTube y blogs y hoy principalmente en Instagram @dalalhalabi—, donde he construido una comunidad en torno a la cocina como acto de amor, herencia y resistencia cultural, entre otros temas”.

En su extenso CV, Halabi cuenta con la conducción de dos podcasts. Uno se llamaba “Pelando la cebolla” en Podium Podcast, un programa semanal que hablaba de música y cocina, junto a Daniela Aguilera, periodista y locutora radial.

Respecto a su paso por TV, recuerda que «mi primer programa de TV se estrenó el 2023 en el canal “Cocina Viva” en VTR y actualmente soy panelista de gastronomía en Radio Imagina».

Sobre su futuro, la egresada UNAB y conocida como “La Chica de Hummus” adelantó que “este año terminé mi segundo libro, que se lanzará en agosto: una exploración de mi herencia culinaria, en todos los sentidos, mezclando la cultura pop, la música, sabores palestinos con influencias latinoamericanas y tantas otras culturas que han marcado mi camino2.

En 2023, Halabi fue homenajeada por la Embajada de Palestina en Chile en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, destacando su contribución a la difusión de la cultura palestina a través de la gastronomía . Ese mismo año, anunció la publicación de su segundo libro, que explora su herencia culinaria mezclando influencias palestinas y latinoamericanas .