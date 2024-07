Anguilla gana el premio al Mejor Destino Culinario del Caribe 2024 en los World Travel Awards

La Junta de Turismo de Anguilla (ATB, por sus siglas en inglés) se complace en anunciar que la isla caribeña fue votada como el Destino Culinario Líder del Caribe en los World Travel Awards 2024. Los premios se anunciaron el pasado 1° de julio de 2024.

“Anguilla es conocida como un paraíso para los amantes de la comida, y estamos encantados de recibir este premio como una validación de nuestro excepcional paisaje culinario”, afirmó Chantelle Richardson, directora adjunta de turismo de ATB.

“Comer bien es esencial para la experiencia de viaje, y la calidad de la cocina de un destino es ahora una consideración importante a la hora de tomar decisiones de viaje. Ofrecemos una gran variedad de establecimientos para comer, desde bares de playa de moda hasta asados locales y restaurantes de 5 estrellas. Nuestros eventos en la isla, como el Festival Del Mar, que es una celebración de todas las cosas del mar, y la Experiencia Culinaria de Anguila, que reúne a chefs locales e internacionales para crear magia culinaria, muestran lo mejor de la cocina de Anguilla”, agregó.

Varios establecimientos también fueron reconocidos como ganadores del destino. El Frangipani Beach Resort fue elegido como el mejor hotel boutique del lugar; el Four Seasons Resort and Residences Anguilla fue electo como el Resort Líder y Malliouhana Travel and Tours fue premiado como el Operador Turístico Líder de Anguilla.

Los World Travel Awards se establecieron en 1993 para reconocer, premiar y celebrar la excelencia en todos los sectores clave de las industrias de viajes, turismo y hospitalidad. Ahora es reconocido mundialmente como el máximo galardón de la industria.

El proceso de votación es en línea, y la participación es alentada por una campaña de comunicación de un año de duración dirigida a ejecutivos calificados que trabajan en viajes y turismo y al comprador de viajes de consumo.