Se despide la voz de Mario en los videojuegos: Charles Martinet ha estado desde Super Mario 64

Una de las voces más reconocidas de los videojuegos a nivel mundial concluye su camino en el área. Charles Martinet, actor estadounidense que se hizo célebre por darle sonido a los diálogos de Mario Bros se retira del doblaje.

Así lo anunció hoy Nintendo, la empresa de entretenimiento que dio vida a juegos tan icónicos para la cultura pop como Super Mario 64, donde Martinet brindó su voz al personaje.

“Tenemos un mensaje desde el Reino Champiñón”, sostuvo la compañía a través de un comunicado que compartieron por sus redes sociales. Asismimo, anunciaron que Martinet ahora pasará al rol de “Mario Ambassador”, por lo que continuará “viajando en este mundo, compartiendo la alegría de de Mario e interactuando con todos ustedes”.

De la misma forma, adelantaron que realizarán un homenaje al intérprete. “Estén atentos a un video mensaje especial de Shigeru Miyamoto y el mismo Charles, que publicaremos en una fecha futura”, anunciaron.

We have a message for fans of the Mushroom Kingdom. Please take a look. pic.twitter.com/U1ASicOuTO

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 21, 2023