Ozempic Face: los efectos inesperados del tratamiento adelgazante de moda

En Chile, el medicamento Ozempic, producido por la Farmacéutica Novo Nordisk y valorado en 200 mil pesos, originalmente diseñado para tratar pacientes con diabetes tipo 2, ha ganado popularidad gracias a sus notables efectos en la reducción de peso corporal.

Para ejemplificar, el medicamento reduciría hasta en un 15% el peso corporal. Si una persona que lo consume tiene un peso inicial de 90 kilos en un año, podría perder más de 13 kilos.

El medicamento que no causaba tanto revuelo desde 1998, cuando Pfizer sacó al mercado el Viagra. Es por esto que la farmacéutica Novo Nordisk, debido a la alta demanda del producto, que durante el periodo del tercer trimestre de 2023 registraron ganancias por más de 4.800 millones de dólares en ventas.

Pese a su popularidad, en enero del 2023 el Instituto de Salud Pública (ISP), había advertido sobre las reacciones que generaba el medicamento como náuseas, diarrea y vómitos, pancreatitis aguda, hipoglicemia, aumento de frecuencia cardíaca y complicaciones por retinopatía diabética.

Junto a todas estas contraindicaciones, existe otra que son los cambios faciales que provoca el medicamento, como la reducción de la grasa facial, que resultan en flacidez y arrugas. El cirujano plástico miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, especialista de Clínica MEDS y del Hospital del Trabador, Leonardo Parada, aclara que es una consecuencia en aquellos que usan el fármaco para disminuir kilos. Un envejecimiento tan acelerado como el descenso de peso.

Una pérdida de peso abrupta puede hacer retroceder la edad biológica. El especialista de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica explica que, a pesar de que adelgazar puede rejuvenecer, el envejecimiento facial natural implica una pérdida gradual de volumen de grasa.

En el proceso natural de envejecimiento, el rostro experimenta una disminución gradual de la grasa, lo que lleva a cambios como la caída de los tejidos. Este fenómeno, que los tratamientos de cirugía plástica buscan atenuar, se acelera en casos de pérdida de peso rápida, como ocurre con el uso de Ozempic.

La disminución drástica de grasa en el rostro afecta áreas como las órbitas de los ojos, las mejillas y la mandíbula, dando como resultado ojeras marcadas, ojos más hundidos y una apariencia envejecida prematuramente.

Además, una baja de peso rápida, especialmente con Ozempic, puede llevar a déficits nutricionales, provocando la pérdida acelerada de colágeno, elastina y vitaminas. Este daño a la calidad de la piel contribuye al desarrollo de arrugas y flacidez.

El uso indebido de Ozempic, particularmente por aquellos sin diabetes tipo 2, ha sido una preocupación, ya que los efectos son más notorios en este grupo. “Son diseñadas originalmente para el manejo de la diabetes tipo 2, que tuvo como efecto adverso la baja de peso. Hay otras formulaciones, que en Chile no están disponibles, orientadas a la baja de peso, como Wegovy. Por eso, deben ser adecuadamente indicadas y no automedicadas, ni compradas por internet y tampoco recetados por médicos no especialistas”, subraya el cirujano plástico.

El especialista advierte sobre la importancia de utilizar correctamente las drogas que contienen semaglutida, como Ozempic, y destaca que su uso inadecuado puede tener consecuencias en el rostro. Si las complicaciones faciales surgen debido al uso indebido, la cirugía plástica ofrece herramientas como rellenos de ácido hialurónico para restaurar el volumen perdido.

Contradictoriamente, la grasa se convierte en una solución en estos casos. Procedimientos que utilizan grasa de otras áreas del cuerpo para inyectarla y reposicionar el rostro pueden ser una opción para revertir los efectos no deseados.

Además de los rellenos de grasa, existen alternativas como la hidroxiapatita de calcio y el ácido poliláctico, que actúan como bioestimuladores, aumentando la producción de colágeno y mejorando la tensión de la piel.

Para aquellos en tratamiento por diabetes tipo 2 que desean prevenir estos efectos, el uso de bioestimuladores de colágeno durante la pérdida de peso, así como tecnologías como láser o radiofrecuencia, pueden ayudar a mantener la piel en mejores condiciones.

Aunque aún no es tan frecuente en Chile, algunos pacientes que han usado Ozempic han consultado por cambios en la apariencia de sus rostros. La presidenta de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, Susana Benítez, destaca la importancia de utilizar medicamentos como Ozempic bajo la supervisión adecuada y señala que informar a los médicos sobre este tratamiento es esencial, especialmente en situaciones preoperatorias.

En palabras de la presidenta de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica: “En primer lugar, las drogas o medicamentos que contienen semaglutida tienen sus indicaciones (principalmente para el manejo de diabetes tipo 2 que fue su uso original) y, por lo tanto, deben ser utilizadas de manera adecuada con las recomendaciones y vigilancia médica que corresponda

“En el contexto de una cirugía, los efectos adversos que pueden producir complicaciones en el perioperatoria son fundamentalmente los relacionados con los que actúan sobre el sistema gastrointestinal y que puede tener como consecuencia un retardo del vaciamiento gástrico, náuseas y vómitos. Por eso es importante no olvidar de informarle al médico tratante que está con este tipo de tratamiento para poder suspender de manera oportuna su administración preoperatoria”.