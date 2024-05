Comediante Felipe Avello tildado de “acosador” en México y Argentina por viejo clip de SQP

El periodista y comediante chileno Felipe Avello ha sido objeto de severas críticas en redes sociales por parte de usuarios de México y Argentina, quienes lo acusan de comportamientos inapropiados y acoso.

La controversia que tiene al ganador de la “gaviota de oro” del Festival de Viña del Mar (2019) como tendencia en X estalló tras la difusión de un antiguo video del programa de televisión de farándula “Sálvese quien pueda” o “SQP”, en el que Avello aparece junto a la actriz Francisca “Pancha” Merino, los periodistas Juan Pablo Queraltó e Ignacio Gutiérrez, y el crítico Jaime Coloma.

En el video, que data de aproximadamente 10 años, se observa al “pececillo” situándose repetidamente detrás de “Pancha” Merino, quien lo tilda de “desubicado”. Este comportamiento provocó indignación entre varios usuarios extranjeros, quienes etiquetaron al humorista como “degenerado” y “acosador”.

Comentarios como “Conductor de TV se ‘divierte’ acosando a su compañera en plena transmisión” y “este conductor de televisión no deja de acosar a su compañera ni por un segundo” fueron algunos de los más comentados.

Conductor de TV se “divierte” acosando a su compañera en plena transmisión de programa.

pic.twitter.com/RLAOBZH3nj — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) May 27, 2024

El clip, rescatado de la memoria televisiva, ha acumulado más de un millón de visualizaciones y más de mil comentarios desde su reciente viralización. Las reacciones no se hicieron esperar: “Que graciosos los chilenos, dijo nunca jamás nadie”; “Si es chiste, atrasa. Si es verdad, no sé de qué se ríen”; “Esto debe de ser actuado, no puedo creer que haya vatos así que se dediquen al espectáculo y lo hagan en vivo”; fueron algunas de las respuestas de usuarios mexicanos y argentinos que cuestionaron las viejas actitudes de Avello.

No obstante, la ola de críticas fue contrarrestada por defensores chilenos del comediante, quienes justificaron que el video es antiguo y que las acciones de Avello eran “parte del show”. “Hermano, esto fue hace 20 años y era parte del show jaja”; “Es Felipe Avello pero este programa es del año 2000 a.d.c obvio que en esa época eran normales esas conductas, ahora no está permitido que me parece bien, Felipe Avello pidió perdón y es un pececillo de luz”; fueron algunas de las respuestas en defensa del comediante —también recordado por el podcast Tierra 2—.

Cabe mencionar que Felipe Avello ha reconocido que su humor ha cambiado significativamente desde que trabajó en el canal TVU de Concepción en 1995, pasando por el propio SQP, la Teletón y programas internacionales a través de Comedy Central. “Yo he cambiado mucho mi humor; antes tenía otro humor, más pícaro. Hoy eso mismo me parece vulgar, misógino y machista”, dijo Avello durante su rutina humorística en el Festival del Huaso de Olmué en 2018. “Y pensar que yo hacía eso, hasta la semana pasada…”, remató en dicha ocasión, desatando las risas del público.

De hecho, en noviembre de 2017, Felipe Avello recibió el Premio Nacional de Humor de Chile, otorgado por el Instituto Experimental de Estudios Humorísticos de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Diego Portales.

Al cierre de esta nota, ni el comediante ni la actriz Francisca Merino se han referido a la polémica suscitada en redes sociales.