Submarino de la Armada de Chile sorprende al aparecer en costas mexicanas

En medio de una maniobra que se realiza para seguridad y descanso de la tripulación de la Armada, el submarino chileno SS-20 Thomson salió a flote en las costas de Puerto Vallarta, en México, sorprendiendo a locales y turistas en la zona de Jalisco.

Por lo mismo, la Capitanía de Puerto Regional de Puerto Vallarta sugirió a la comunidad del sector, tomar precauciones durante la estancia del submarino de la Armada chilena.

En ese sentido, las medidas exigidas por la autoridad son respetar la zona de fondeo, evitar acercarse en jetskis, kayaks, paddles o embarcaciones recreativas, además de no intentar abordar el submarino bajo ninguna circunstancia.

Según informaron medios mexicanos, la nave chilena causó asombro en los residentes de la zona, donde no tardaron en aparecer fotografías y videos en las redes sociales.

El Comandante Thomson

Según consigna la Armada de Chile, el Comandante Thomson (SS-20) es un submarino oceánico clase 209 del tipo 1400-L, construido para la institución en los astilleros de H.D.W en Kiel, Alemania.

Su nombre se debe al héroe de la Armada, el Capitán de Fragata Manuel Thomson Porto Mariño, comandante fallecido en el monitor Huáscar, durante el bloqueo de Arica en la Guerra del Pacífico.