Arturo Ruiz-Tagle no soportó pifias en Puerto Montt: realizó gestos a “comunistas” del público

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El comediante fue abucheado durante su rutina en el Festival Capital 2026 y respondió a los gritos de “fome” con frases como “pifien más fuerte” y alusiones políticas, además de realizar gestos obscenos hacia parte del público.

Arturo Ruiz-Tagle enfrentó constantes pifias en el Festival Capital Puerto Montt 2026. Ante los gritos de “fome”, respondió calificando a parte del público de “comunistas”, realizó gestos obscenos y cerró su presentación con consignas políticas antes de retirarse del escenario.
Una compleja jornada vivió el humorista Arturo Ruiz-Tagle en el Festival Capital Puerto Montt 2026, donde su presentación estuvo marcada por abucheos, interrupciones y un cruce directo con el público.

El comediante se presentó antes del show del cantante urbano Sinaka y, desde los primeros minutos, enfrentó pifias reiteradas. En medio de la rutina, parte de los asistentes comenzó a corear “fome”, lo que provocó la reacción del artista.

“Soy fome… pifien más fuerte, ¿a ver?”, respondió desde el escenario. Luego agregó: “Los comunistas que están allá atrás”, mientras realizaba gestos hacia el público, incluido el denominado “Pato Yáñez”. En su rutina realizó referencias a “cubanos”.

En su rutina también realizó referencias políticas y consignas como “no al aborto, sí a la vida”. Ante la persistencia de los abucheos, insistió: “Soy súper fome, pero acá hay gente que está cagada de la risa y ustedes le están faltando el respeto”.

Antes de retirarse, expresó: “Una pifia más, una pifia menos”, y levantó el dedo medio en dirección al público. Finalmente, abandonó el escenario sin lograr revertir el ambiente adverso que marcó su presentación.

