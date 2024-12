LarrainVial y el “fondo corneta”: Daniel Sauer declara que fue idea de Manuel Bulnes

A medida que se acercan las nuevas formalizaciones en el caso Factop, que se efectuarán el 13 de enero –entre ellas, la de los hermanos Jalaff Sanz–, la Fiscalía Oriente comienza a acelerar el paso buscando amarrar las últimas declaraciones de los involucrados con sus respectivas aristas investigativas.

La semana pasada, de hecho, fue bastante prolífica en materia de testimonios. A las declaraciones de los hermanos Jalaff, fundadores de Grupo Patio, se sumó la de Daniel Sauer, uno de los dueños de Factop, que fue interrogado por el fiscal Juan Pablo Araya, el 12 de diciembre, a las 13:40 horas.

La declaración de Sauer apuntó a esclarecer algunas operaciones específicas, los responsables de ellas y la relación entre quienes realizaron las maniobras financieras, como algunos contratos forward a través de Guayasamín en la corredora STF.

El dueño del factoring reconoció que dicha empresa, acusada de emitir cientos de facturas falsas, efectivamente tenía una línea de forward que operaba con STF y que tuvo pérdidas por alrededor de 800 millones que fueron pagadas a esta última. Respecto de otras operaciones del mismo tipo, Sauer aseguró que las realizaron en el banco israelí Leumi –hoy Valley Bank–, usando US $500 mil de las garantías de la familia de Rodrigo Topelberg, quien también está formalizado en la causa.

Tras ello, el fiscal Araya le hizo una pregunta clave a Daniel Sauer:

–¿Álvaro Jalaff tenía participación en la corredora STF?

–La había vendido el año 2020 –respondió Sauer, explicando el interés de Jalaff para mantener con vida a la corredora.

En ese sentido, comentó que “si STF caía, podía haberse comprometido la operación del Fondo Capital Estructurado, la cual finalmente pudiera repercutir en Grupo Patio y LarrainVial”.

Esto –agregó Sauer en su declaración– “por un posible conflicto de interés, ya que Grupo Patio empieza a emitir bonos en el mercado de capital y al tener porcentaje en una corredora le podía proporcionar un daño”.

“Tengo a Bulnes en el cuello”

A medida que avanzó el interrogatorio, el fiscal Araya le preguntó a Sauer por un chat del 14 de febrero de 2023, en el cual escribió que “tengo a Bulnes en el cuello”. Se refería a Manuel Bulnes, el director ejecutivo de LarrainVial SpA, quien también será formalizado el 13 de enero. Su comentario obedecía a que todavía no llegaban unos contratos y LarrainVial ya había pasado las cuotas comprometidas.

Sobre el rol de Manuel Bulnes en la creación del Fondo Capital Estructurado I –el reconocido “fondo corneta”–, Sauer es bastante categórico. “A mi gusto, quien ideó este fondo es Manuel Bulnes”, aseguró al fiscal.

Según su testimonio, “fue él quien le dio la orden a Porzio para que estructurara la base del Fondo Capital Estructurado I. El que comercialmente aprueba esto es Manuel Bulnes, teniendo un rol clave en el fondo”.

Sin embargo, cabe consignar que Bulnes, en su declaración ante la Fiscalía, aseguró que, ante una solicitud de Álvaro Jalaff y Cristián Menichetti –socio y gerente del Grupo Patio, respectivamente–, quienes buscaban “agrupar a los factoring acreedores de Antonio Jalaff”, él mismo los puso en contacto con Felipe Porzio, el socio encargado de las estructuraciones financieras. O sea, que actuó como una suerte de intermediario, más que quien lo ideó, de acuerdo con su versión.

El Mostrador se comunicó con LarrainVial a fin de conocer la versión de Bulnes acerca de los dichos de Sauer, pero hasta el cierre de esta edición no había habido respuesta.

En todo caso, Daniel Sauer afirmó que en etapas posteriores el directivo LV aparecía solo cuando “ocurría algún problema o control de daños”, pero no participaba en la operativa cotidiana del fondo, lo que coincide con la declaración de Manuel Bulnes, quien sostuvo ante el Ministerio Público que participó solo en “situaciones particulares”.

Sobre la relación de Bulnes y los hermanos Jalaff, Sauer señaló que eran muy cercanos, que los veía siempre en Grupo Patio y además “viajaban juntos a México con Álvaro”.

A modo de cierre, sin haber pregunta de por medio, el dueño de Factop dijo al fiscal Araya que, de la serie B del Fondo Capital Estructurado I, “yo no vendí ninguna cuota, no conozco a ninguna persona que haya comprado cuotas, no estuve en la comercialización y mucho menos en la distribución de los dineros que aportaban a los inversionistas”.