Histórico: Copa Mundial de Fútbol masculino tendrá por primera vez la participación de árbitras

La FIFA anunció el listado completo de árbitros que dirán presente durante la próxima Copa Mundial de Qatar 2022. Esta ocasión será histórica, ya que por primera vez tres mujeres fueron elegidas para dirigir el encuentro. Se trata de Stéphanie Frappart (Francia), Salima Mukansanga (Ruanda) y Yoshimi Yamashita (Japón).

Congratulations to:

Yamashita Yoshimi 🇯🇵

Stephanie Frappart 🇫🇷

Salima Mukansanga 🇷🇼

The first three female referees to be selected for a men's FIFA World Cup 👏 pic.twitter.com/tnCS3zImSd

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 19, 2022