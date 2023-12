Las tres ministras que acompañarán a Milei: una comparó la homosexualidad con los piojos

A puertas cerradas y sin acceso a prensa (como es de costumbre), el presidente de Argentina Javier Milei firmó su primer decreto y recibió la jura de su nuevo equipo ministerial.

Compuesto por 9 de 18 ministerios -eliminó la mitad, entre ellos el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, Trabajo, Educación y Salud- la mayor parte de ellos quedó en manos de hombres: Luis Caputo (Economía), Guillermo Ferraro (Infraestructura), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Petri (Defensa), Guillermo Francos (Interior) y Mario Russo (Salud).

En tanto, las tres mujeres que aparecen en el acotado grupo de ministros son Sandra Pettovello (en el nuevo Ministerio de Capital Humano), Patricia Bullrich (Seguridad) y Diana Mondino (Cancillería). ¿Quiénes son?

Patricia Bullrich

Con una amplia trayectoria política, “Pato” Bullrich lleva más de 50 años en ejercicio. Partió en la Juventud Peronista y hasta hoy ha sido parte de diversos espacios políticos, entre ellos la Coalición Cívica y Juntos por el Cambio (del expresidente Mauricio Macri).

La politóloga fue ministra de Seguridad de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri; diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en los períodos 2007-2015 y 1993-1997); ministra de Trabajo entre octubre de 2000 y octubre de 2001 (cuando ocurrió la crisis de 2021 y el presidente De la Rúa huyó en helicóptero desde Casa Rosada) y ministra de Seguridad Social en el mismo periodo; y secretaria de Política Criminal (1999 y octubre de 2000).

Mientras se desempeñaba en Seguridad, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) argentina presentó en 2019 un informe preliminar que sostenía que en 1110 días de gobierno, el aparato represivo estatal mató 1.206 personas, siendo el más fuerte incremento de la represión estatal desde 1983 (dictadura), con un promedio de más de 400 asesinatos estatales al año a través de gatillo fácil, desaparición forzada, entre otros. El mismo espacio acusó un incremento de la represión con y sin resultado de muerte, siendo uno de los casos más recordados de la época el crimen de Santiago Maldonado.

Diana Mondino

Su trayectoria política recién empieza. En 2023 ingresó a la política como candidata a diputada por La Libertad Avanza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero tras resultar electo el presidente Javier Milei, fue designada en el cargo de Ministra de Exterior.

De acuerdo con información de La Nación, es licenciada en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba con un máster en economía y marketing en la IESE Business School de la Universidad de Navarra y ha trabajado en el ámbito privado hasta este 10 de diciembre.

Se desempeñó como directora de Relaciones Institucionales y profesora de Finanzas en los máster en dirección de empresas y en finanzas de la Universidad CEMA e integró puestos directivos en compañías como Pampa Energía, Banco Supervielle, Loma Negra y Bodegas Bianchi, entre otros espacios.

La actual ministra fue altamente criticada por dos intervenciones ocurridas en octubre de este año. La primera fue por su defensa de un “mercado de órganos”.

“El mercado de órganos es fantástico, pero todo el mundo cree que te van a agarrar en la calle y cortar en pedacitos para sacarte un riñón. Mercado quiere decir transacción. Por ejemplo, una persona que no conozco me puede donar a mí y hacer una cadena de favores”, señaló a LN+ el 31 de octubre pasado.

En la misma ocasión comparó al matrimonio igualitario con tener piojos.

“Como liberal estoy de acuerdo con el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario. Dejame exagerar: si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos”, destacaron medios de comunicación que hicieron eco de sus declaraciones.

Mondino posee un patrimonio según su declaración jurada de 5.027 millones de pesos, lo que la convierte en la funcionaria más rica dentro de los ministros designados por Javier Milei para formar parte de su gabinete, sostiene La Nación.

Sandra Pettovello

Licenciada en Periodismo por la Universidad de Belgrano (institución argentina privada) y Licenciada en Ciencias de la Familia de la Universidad Austral (ídem).

En su cuenta de LinkedIn, la nueva “superministra” señala haber sido redactora, productora periodística, gerente comercial y productora ejecutiva de diferentes grupos periodísticos argentinos, como Grupo América, entre los años 2000 y 2013.

Hasta el momento y según informa el sitio trasandino de fastcheck, Chequeado, sólo trabajó en el ámbito privado, es decir, nunca ocupó un cargo público.

Además de los ministerios, el presidente designó a quienes liderarán las secretarías y direcciones, donde de los 20 cargos sólo el 0,1% es ocupado por mujeres. Este es el detalle:

Secretaría de Comunicación Pública (vocero de la presidencia): Manuel Adorni

Secretaría de Cultura: Leonardo Cifelli

Secretaría de Niñez y Familia: Pablo de la Torre

Secretaría de Educación: Carlos Torrendell

Secretaría de Trabajo y Desarrollo Social: Omar Yasin

Secretaría de Política Económica: Joaquín Cottani

Secretaría de Bioeconomía: Fernando Vilella

Secretaría de Obra Pública: Luis Giovine

Secretaría de Transporte: Franco Mogetta

Secretaría de Comunicaciones: Belén Stettler

Secretaría de Energía: Eduardo Chirillo

Secretaría de Minería: Flavia Royón

Secretaría de Vivienda: Iván Kerr

Otros nombres en la estructura del nuevo gobierno

Procurador del Tesoro: Rodolfo Barra

Presidente del Banco Central: Santiago Bausili

Presidente del Banco Nación: Daniel Tillard

Director de ANSES: Osvaldo Giordano

Director del PAMI: Esteban Leguizamo

Titular de la AFIP: Florencia Misrahi

Presidente del CONICET: Daniel Salamone