Sistema Nacional de Cuidados: avances, tensiones y reparos tras la Cuenta Pública 2025

Durante su Cuenta Pública 2025, el Presidente Gabriel Boric dedicó parte de su discurso a uno de los proyectos sociales más relevantes de su administración: el Sistema Nacional de Cuidados. El mandatario destacó la implementación de 50 Centros Comunitarios de Cuidados, la ampliación de programas para personas mayores y personas con discapacidad, y la tramitación del proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y crea un sistema articulado y progresivo.

“El cuidado ya no es un asunto privado ni familiar. Es un derecho social que estamos consolidando en Chile”, afirmó Boric desde Valparaíso.

Tres años de avances

Desde 2022, la estrategia ha permitido implementar una oferta pública de servicios de cuidado y apoyo, priorizando a personas en situación de dependencia, personas mayores y cuidadoras informales, principalmente mujeres. Se aprobó además la Política Nacional de Cuidados y se elaboró una plataforma digital para el registro de personas cuidadoras, hoy con más de 30 mil inscritas.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó que “en nuestro país existen cerca de 1 millón de personas con dependencia moderada o severa, quienes en una gran cantidad son cuidadas por una persona de su familia, en su mayoría mujeres. Por ellas y ellos, hoy celebramos el avance del proyecto de Ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida</strong>, un sistema que ya estamos construyendo con Centros Comunitarios de Cuidados, con la Red de Empresas Chile Cuida, con el Registro de Personas Cuidadoras, que suma cerca de 150 mil personas; y con muchas otras iniciativas que este proyecto de ley permitirá proyectar en el tiempo e institucionalizar”.

A su vez, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, destacó la oportunidad política del proceso. “Este sistema no solo protege a las personas con dependencia, sino que libera tiempo y mejora la calidad de vida de las cuidadoras, la mayoría de ellas mujeres en condiciones de precariedad”, sostuvo.

Organizaciones plantean reparos

Desde la sociedad civil, Gloria Sepúlveda, integrante de la Fundación Ciudadanas Cuidando, expresó su preocupación por la falta de apoyo económico directo a las cuidadoras no remuneradas. “La lucha de las personas cuidadoras no remuneradas en Chile se transformó en financiar y sostener cargos públicos y académicos a funcionarios que no viven nuestra realidad. Entregamos información sobre nuestra experiencia y conocimientos de cuidados en distintas reuniones, programas e investigaciones, sin ninguna retribución por nuestra participación”, señaló.

Sepúlveda también destacó que, a pesar del crecimiento del financiamiento del sistema nacional de apoyos y cuidados “Chile Cuida”, “a la fecha no ha llegado ni un peso directamente a las familias que cuidamos a un familiar con discapacidad y/o dependencia severa de larga duración. No somos sujetas a ningún apoyo económico directo, que tanta falta nos hace para sostener la economía de los cuidados”.

Además, hizo hincapié en la situación de quienes cuidan a hermanos o hermanas, quienes se sienten aún más invisibilizados. “Nos enfrentamos a un sentimiento de impotencia al morir nuestros padres y tener que hacernos cargo de un cuidado que no tuvimos ninguna injerencia y responsabilidad, no tenemos ninguna opción que la ‘obligación a cuidar'”, afirmó.

En este contexto, Sepúlveda enfatizó la necesidad de reconocer el derecho a no cuidar y de ofrecer alternativas de servicios de asistentes de cuidados o personales en los domicilios, que permitan a cada familia decidir si se quiere contar con ese financiamiento o más residencias. También abogó por avanzar en la discusión de la eutanasia.

A su vez, Carolina Lizama Rojas, cuidadora y presidenta de la Fundación Mudecu señaló: “Nos sacaron debajo de la alfombra y le mostraron a la sociedad el trabajo que realizamos día a día y el aporte que hacemos a la sociedad, y no solamente de nosotros, sino también de quienes cuidamos. Es muy agradable darnos cuenta de que cuando hay realmente un apoyo y hay un compromiso con las personas, se logran avances sustantivos. Agradezco al Presidente Boric, que fomentó que este proyecto salga adelante y le pido al Senado que por favor ponga su mano en el corazón y avance rápidamente en este proyecto, porque ya está en deuda”, dijo en la página web de SENADIS.

Prevención y reconocimiento: los desafíos inmediatos

Si bien el Sistema de Cuidados ha logrado instalar el tema en la agenda pública y avanzar en institucionalidad, especialistas y cuidadoras coinciden en que el próximo desafío será garantizar diagnóstico temprano de sobrecarga y deterioro de la salud mental en personas cuidadoras, especialmente no remuneradas.

Antonia Orellana reiteró que “cuidar a quienes cuidan es también tarea del Estado”. Por ello, organizaciones han solicitado ampliar la oferta de centros de respiro en regiones, incorporar chequeos de salud mental gratuitos para cuidadoras inscritas y promover campañas de corresponsabilidad dirigidas a hombres y empresasBRAGA.

El debate legislativo continuará durante el segundo semestre de 2025 en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se espera votar en particular el articulado del proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados.