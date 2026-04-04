Tres fallecidos y 96 detenidos en balance por Semana Santa

Un balance sobre el tránsito de vehículos en lo que va de este fin de semana largo hicieron Carabineros junto al ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, informó emol.

El teniente coronel de Carabineros y prefecto de tránsito de la Región Metropolitana, Carlos Cortés Olave, reportó que “hemos tenido un descenso de un 10% en lo que es los vehículos que se han desplazado por las diferentes rutas, saliendo de la Región Metropolitana”.

Con todo, detalló que “bordeamos los 286 mil vehículos que han abandonado en la Región Metropolitana hasta lo que va en esta fecha”.

Del mismo modo, informó que “hemos tenido cerca de 35 mil controles vehiculares en lo que va de este segundo balance” y “hemos realizado 7.856 controles, fiscalizando lo que es alcotest y narcotest, es decir, detectores de alcohol y de drogas”.

Detenidos

De estos, indicó que “registramos 75 detenidos por la presencia de alcohol, y tenemos 21 detenidos por la presencia de droga en su cuerpo, lo cual claramente es un indicio de que en cualquiera de estas dos condiciones se pierde las condiciones perceptivas, reactivas y psicomotoras de los conductores, y que, obviamente, esto origina siniestros y accidentes de tránsito”.

Además, señaló que “hemos detenido a tres conductores por exceder los 60 kilómetros de la velocidad máxima. Es decir, si la ruta de operación era a 120 kilómetros por hora, hemos detenido a una persona que se ha desplazado a más de 180 kilómetros por hora por esta ruta”.

“Lo lamentable de esta cifra es que tenemos tres personas fallecidas en lo que va del fin de semana largo, dos personas por atropello, y una en una colisión de estos atropellos. Uno en la Región de Antofagasta y otro en la Región Metropolitana, sumado a otra colisión que también se registra en la Región Metropolitana”, anunció.

El coronel teniente anticipó que el peak de vehículos se espera para mañana cerca de las 17:00 horas, para lo que recomendó no sobrecargar los vehículos con equipaje o pasajeros y planificar los viajes con descansos respectivos. “Mucha gente, a lo mejor, hoy día se va a acostar muy tarde y mañana va a querer salir muy temprano, y, por lo tanto, los accidentes por sueño, cansancio o fatiga se pueden dar o se pueden originar. Es por eso hacemos el llamado al autocuidado”, exhortó.

Salida de vehículos

El ministro Arrau, si bien reparó en la baja de 10% en el flujo de vehículos, reparó que “estimamos que en todo el fin de semana vamos a estar llegando a la estimación que teníamos, o la cantidad de movimiento y flujo que hay va a bordear los 450 mil vehículos, que es un poco un 7% sobre lo del año pasado”.

Del mismo modo, explicó que “para el día de mañana hay ciertas medidas para incentivar la planificación del viaje. Lo primero es una rebaja de tarifa para los camiones, de 00:00 horas a 7:00 de la mañana, a 50% de rebaja”.

“Después peaje para los vehículos particulares, los vehículos menores, que es también en la mañana, de 7.00 de la mañana a 12:00 del día, ‘Peaje a Luca'”, añadió, sumando “la prohibición del tránsito de camiones en las rutas que llegan a la capital” en horas de la tarde.