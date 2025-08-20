Quién es Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit imputado por cuatro violaciones

El hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega fue acusado de 32 delitos, incluyendo cuatro cargos de violación.

Los cargos contra Marius Borg Høiby, de 28 años, incluyen también presuntamente haber abusado de una expareja y violar una orden de alejamiento en contra de otra de sus exparejas.

El joven es hijo de una relación de la princesa Mette-Marit previa a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, futuro rey de Noruega.

Høiby, quien ha habado públicamente de sus problemas con el alacohol y las drogas, niega las acusaciones más graves en su contra, pero planea declararse culpable de algunos cargos menores cuando comience el juicio, según le dijo su abogado, Petar Sekulic, a la agencia de noticias Reuters.

Podría enfrentarse a una pena de hasta 10 años de prisión si es declarado culpable de los cargos más graves.

El padre biológico de Høiby -Morten Borg- y la princesa Mette-Marit estuvieron juntos en los años 90 cuando ella formaba parte de la escena de la música house en Noruega, y también ha tenido sus propios problemas con el alcohol y las drogas.

Marius Borg Høiby saltó a la escena pública en 2001 cuando, con apenas 4 años, su madre se casó con el príncipe Haakon de Noruega.