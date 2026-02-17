Casi pierdo la lengua por un cáncer y ahora alerto a otros hombres sobre el riesgo del VPH

“No se habla lo suficiente de este tipo de cáncer, especialmente entre los hombres. La detección temprana realmente salva vidas”.

A pesar de no presentar ningún síntoma, una tomografía computarizada, una biopsia y una resonancia magnética confirmaron la enfermedad en marzo de 2023.

“En ese momento tenía un hijo de 3 años y otro de 6. Mi primer pensamiento no fue en mí, sino en ellos. Estaba completamente aterrorizado por ellos”, dijo el hombre de 41 años.

A Anthony le extirparon 44 ganglios linfáticos del cuello, y el tumor primario en la base de la lengua, finalmente se localizó mediante cirugía asistida por robot.

“Me dijeron que lo habían detectado justo a tiempo”, comentó.

“Uno de los ganglios linfáticos estaba a punto de romperse. Si hubiera avanzado un poco más, se podría haber extendido”.

La radioterapia y la quimioterapia fueron duras, y Anthony perdió 22 kg de peso.

“Perdí toda la saliva”, dijo.

“Incluso beber era difícil, ya que todo se convertía en polvo en mi boca”.

“Estaba tan débil que finalmente necesité una silla de ruedas”.

“Que me llevaran en silla de ruedas por el pasillo hasta la sala de radioterapia estaba empezando a afectar mi salud mental.

“Pero mi familia me dio la motivación para superarlo y quería vivir para celebrar mi 40 cumpleaños”.

¿Qué es el VPH?

El VPH afecta a la piel y existen más de 100 tipos diferentes.

Se puede contraer por contacto piel con piel en la zona genital, relaciones sexuales vaginales, anales u orales, y al compartir juguetes sexuales.

La vacuna tiene mayor eficacia cuando se administra a niños de 12 y 13 años.