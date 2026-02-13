Boy Wonder CF y FloyyMenor estrenan primera canción de álbum que reúne a género urbano en Chile

Boy Wonder CF, productor multiplatino y fundador de “Chosen Few”, uno de los más importantes sellos discográficos a nivel mundial, acaba de estrenar el primer hit del álbum más esperado “Chosen Few Chile”.

Se trata de “Texteando”, canción protagonizada por FloyyMenor, joven chileno de 20 años, que resuena en el mundo por su sencillo “Gata Only” con Cris MJ, lanzado a través de UnitedMasters. Hit que, a su vez -en octubre de 2024-, lo coronó como el primer chileno en ganar un premio en los Billboard Latin Music Awards.

“Superestrella”: FloyyMenor

FloyyMenor se convirtió en el primer artista chileno en ganar el Premio Billboard de la Música 2024 a la Mejor Canción Latina junto a Cris MJ: “Gata Only”.

Tal fue el éxito de esta canción, que es el primer tema de un artista chileno en 25 años en llegar al número 1 de la lista Hot Latin Songs, donde se mantuvo en la cima durante 14 semanas.

En octubre de 2024, FloyyMenor ya había sido reconocido con un “Premio Billboard de la Música Latina, en la categoría Global 200 Canción Latina del Año por el mismo tema que además, fue el cuarto más escuchado a nivel mundial de ese año según el ranking elaborado por Spotify”, concluye Emol en diciembre de 2024.

Es precisamente su logro en los Billboard lo que Boy Wonder CF vio en Alan Felipe Galleguillos, más conocido como FloyyMenor, para que fuese el primer artista en álbum que reúne a la escena urbana chilena.

“La verdad es que como un productor y artista estadounidense fijamos los ojos en Chile para crear un mega proyecto sobre lo que está pasando en la cultura urbana. En ese sentido, quisimos dejar registro en Chile un proyecto sonoro y audiovisual que parte con un álbum que reúne a toda la escena urbana chilena. Este álbum comienza precisamente con un estreno este 13 de febrero con FloyyMenor, cuyo título es “Texteando”.

Wonder, deja claro la razón de querer trabajar con FloyyMenor “Me pregunto: ¿Por qué es FloyyMenor? Porque fue el primer chileno en ganar un premio Billboard de la música en 2024, a la mejor canción latina junto a Cris MJ con “Gata Only”. Desde ahí nos nació la curiosidad sobre un joven chileno, que desde lo más under mirando las estrellas del Valle del Elqui, llegó a ser el más escuchado en las distintas plataformas digitales de la actualidad”, asevera Boy Wonder.

Para FloyyMenor este es un paso importante en su carrera “Para mí ser parte de este proyecto es algo histórico. Es un sueño y honor poder trabajar con los creadores del género urbano a nivel mundial. A los que crearon el reggaetón old school que uno escuchaba. Poder conectar lo old con lo nuevo que se hizo y está haciendo en Chile es verdaderamente un sueño”, consigna el nortino fanático de “Los Padrinos Mágicos”, “Pa La Europa”.

Boy Wonder CF: “Chosen Few Chile”

Directo desde New York, el productor multiplatino, Manuel Alejandro Ruiz es cineasta y empresario, y una figura clave en la evolución y proyección global de la música urbana latina. Como CEO de Chosen Few, ha desempeñado un papel determinante en el crecimiento del reguetón, acompañando su transición de movimiento underground a fuerza cultural de alcance internacional, y conectando sus raíces fundacionales con su expansión global contemporánea.

Bajo su liderazgo, Chosen Few se ha consolidado como una compañía independiente pionera que integra sello discográfico, distribución, manejo de artistas y publishing. La empresa administra un catálogo de más de 700 canciones y mantiene un legado histórico como la única compañía latina liderada por un productor en lanzar nueve o más álbumes de compilación, con más de 40 éxitos en las listas de Latin Billboard.

