La presencia chilena en la Berlinale: Isabel Allende, dictadura y maternidad

Chile está presente con varias producciones en distintas secciones del festival internacional de cine de Berlín (Berlinale), que termina este domingo.

El viernes fue presentada la cinta “Hangar rojo”, del cineasta Juan Pablo Sallato, mientras el sábado fue el turno de Maite Alberdi con el documental ‘Un hijo propio’.

Este lunes, en tanto, debutó la serie “La casa de los espíritus”, dirigida por Francisca Alegría y Alejandro Wood, igual que “Isla Oculta”, la serie dirigida por Rodrigo Susarte.

Otras participantes son “Matapanki”, de Diego “Mapache” Fuentes, y “Raza Brava”, de Hernán Caffiero.

Chile ha hecho varias veces historia en la capital alemana. Obtuvo allí el Oso de Plata en 2013 a la mejor actriz para Paulina García por ‘Gloria’, de Sebastián Lelio, pero más recientemente también galardones con el documental “Lemebel” de Joanna Reposi (ganó el Teddy Award 2019) y para cortos como “Atardecer en América”, de Matías Rojas Valencia (2025).

Auspicioso calendario

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, destaca que este año “ha empezado con un auspicioso calendario para el audiovisual nacional”, según informó ProChile.

Recientemente se anunció que Chile será el país de honor invitado en el FIC Guadalajara (México) y tanto ‘La misteriosa mirada del flamenco’ de Francisco Céspedes en la categoría de Película iberoamericana, como Antonia Zegers en la de Actriz Protagonista, optan a sendos galardones en la próxima entrega de los Premios Goya, el sábado 28 de febrero.

“Todo ello, sumado a la importante presencia de la delegación local en la Berlinale y en el European Film Market, reafirman la solidez y proyección internacional del cine chileno. Como Ministerio de las Culturas seguimos comprometidos con la internacionalización de la industria local y con el fortalecimiento de su presencia en los principales escenarios del mundo”, subrayó la ministra.

Militar opuesto al golpe

El pasado viernes, “Hangar rojo” fue ovacionada en su estreno en la sección Perspectives, dedicada a óperas primas de ficción. Cuenta la historia de un oficial de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que se opone al golpe de Estado de 1973.

Está basada en el libro “Disparen a la bandada”, de Fernando Villagrán, donde el autor cuenta, entre otros, cómo el entonces capitán Jorge Silva le salvó la vida tras su detención.

“Yo de verdad que la siento como un drama esta película”, aunque pueda tener “ciertos tonos de thriller”, afirma Sallato en una entrevista con EFE, de la misma manera que “lo que pasó en Chile es un drama” y “es una triste historia lo que pasó en Chile” y lo que se ha seguido viviendo, agrega.

Maternidad en cuestión

‘Un hijo propio’, de Maite Alberdi, en tanto, se mostró en Berlinale Special Presentation. Es un documental que aborda la deuda que la sociedad tiene con las mujeres y la poca libertad de éstas sobre el deseo de maternidad, a partir de la historia de una joven que por su profundo deseo de ser madre y la constante presión de su entorno finge un embarazo.

En entrevista con EFE, la realizadora explica que lo que le llamó la atención al inicio fue lo insólito de que una mujer llegue a fingir un embarazo durante todos los meses de una gestación, logre convencer de ello a los demás y, además, transformar su cuerpo de esa manera.

La película narra un caso real, el de Alejandra Marín, una mujer que ante el profundo deseo de ser madre y la presión constante de su entorno finge un embarazo hasta el final, lo que la obliga a cruzar una línea irreversible que la llevará más de trece años a la cárcel por el secuestro de un recién nacido de un hospital público.

La casa de los espíritus

En tanto, la serie “La casa de los espíritus”, se presentó fuera de concurso, en Berlinale Special Series.

La primera adaptación televisiva en español de la icónica novela de Isabel Allende, se estrenará a nivel internacional el 29 de abril en más de 240 países y territorios a través de Prime Video, según informó la plataforma.

Basada en la novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus es una saga familiar de ocho episodios que abarca medio siglo, centrada en tres generaciones de mujeres — Clara, Blanca y Alba— en un país conservador de América del Sur marcado por la lucha de clases, la agitación política y la magia.

La Casa de los Espíritus es protagonizada por Alfonso Herrera (Rebel Moon) como Esteban Trueba, con Nicole Wallace (Culpa Nuestra) y Dolores Fonzi (Belén) interpretando a Clara del Valle en distintas etapas de su vida. El elenco también incluye a Fernanda Castillo (El Señor de los Cielos) como Férula, Aline Kuppenheim (Una mujer fantástica) como Nivea del Valle, Eduard Fernández (La piel que habito) como Severo del Valle, Sara Becker (La contadora de películas) y Fernanda Urrejola (Cry Macho) como Blanca, Rochi Hernández como Alba (30 noches con mi ex), Juan Pablo Raba (Noticia de un secuestro) como el Tío Marcos, Pablo Macaya (El lugar de la otra) y Nicolás Contreras (Baby Bandito) como Pedro Tercero, entre otros.

Joven punk

Eso no es todo. Según informó este lunes ProChile, en Generation 14+, sección competitiva orientada a jóvenes audiencias, se presenta ‘Matapanki’.

Esta sátira política narra la historia de Ricardo, un joven punk que adquiere superpoderes que se activan con el alcohol y que, en su intento por cambiar la sociedad, termina desatando un conflicto internacional.

Tras ganar como Mejor Película Chilena en el Festival Internacional de Cine de Valdivia, la obra llega a Berlín respaldada por un equipo mayoritariamente veinteañero y como proyecto de egreso de Cine UDD.

Raza Brava

En el Berlinale Series Market Selects, que ofrece una vitrina exclusiva para algunas de las series más esperadas del mercado internacional, figura ‘Raza Brava’, producida por DeCulto junto a Wild Sheep Content, The Mediapro Studio y CNTV de Chile.

Dirigida por Hernán Caffiero, ganador del Emmy Internacional en 2018 por ‘Una Historia Necesaria’, la serie se inspira en hechos reales vinculados a la Garra Blanca de Colo Colo.

Aunque el fútbol es su telón de fondo, la historia aborda temas universales como la lealtad, la traición y la identidad popular. Su estreno está previsto para el primer semestre de 2026 y se perfila como una de las producciones chilenas más ambiciosas de los próximos años.

Isla oculta

En la misma sección está “Isla Oculta”, la serie dirigida por Rodrigo Susarte.

Se trata de thriller sobrenatural producido por Río Estudios y Filmo Estudios.

Dirigida por Rodrigo Susarte, la serie se adentra en la Patagonia para seguir la investigación de una detective sobre la desaparición de una arqueóloga mexicana vinculada a la mítica Isla Friendship.

Otras participantes

Finalmente, en el espacio Co-Pro Series, instancia especializada del Berlinale Co-Production Market dedicada a proyectos de alto nivel que buscan socios internacionales, participa ‘La gente todavía muere de amor’, thriller dirigido por Fernando Guzzoni y producido por Oro Films. La historia sigue a Beatriz, quien tras matar accidentalmente a un sicario y perder al bebé que esperaba, es enviada a una ciudad fronteriza donde un inesperado encuentro reactivará su deseo de venganza y redención.

Asimismo, en Series Match: Germany & Ibero-America, iniciativa que conecta compañías iberoamericanas y alemanas con proyectos en etapas tempranas de desarrollo, Chile presenta dos propuestas. ‘Monika’, de María Wood Producciones, es un thriller dramático ambientado en 1971 que sigue a Monika Earl, criada en Bolivia, quien viaja a Hamburgo para ejecutar al cónsul responsable de la muerte del Che Guevara.

Por su parte, Villano participa con ‘Tierra Quemada’, thriller dramático creado y dirigido por Juan Ignacio Sabatini. La historia sigue a una joven fotógrafa que viaja al sur de Chile para investigar el origen de la fortuna familiar.

Proyectos en desarrollo

La presencia chilena en el EFM se completa con una amplia representación de productoras consolidadas y emergentes que impulsan proyectos en distintas etapas de desarrollo, producción y postproducción.

Río Estudios presenta el thriller histórico en desarrollo ‘Habitación 205’, de Pablo Díaz del Río; Oro Films promueve el drama de ficción ‘El fuego de mil fogatas’ de Diego Breit; Escala Humana presenta la comedia dramática ‘Un Hombre Nuevo’, dirigida por Che Sandoval y Sebastián Brahm; Tunnel Productions impulsa el drama histórico en desarrollo ‘Al otro lado del túnel (éramos libres)’ de Héctor Salgado; Niña Niño Films avanza en la postproducción del thriller ‘Mordida’ de Roberto Doveris; Santiago Independiente busca agente de ventas para el proyecto de no ficción ‘Los fantasmas de María’ de Nico Superby; y Clara Films presenta ‘Amor es el monstruo’, thriller distópico de Neto Villalobos.

Junto a ellas, Globo Rojo Films, Ceneca Producciones y A Simple Vista refuerzan la diversidad y el alcance internacional de la oferta chilena, consolidando una delegación que combina riesgo autoral, ambición industrial y una clara vocación exportadora.

Promoción del cine chileno

“La sostenida participación de Chile en la Berlinale, uno de los encuentros cinematográficos más prestigiosos del mundo, reafirma el compromiso del país con la promoción y la proyección internacional del cine chileno”, afirmó el embajador y director de la DIRAC, Mauricio Hurtado.

La delegación chilena en el mercado cuenta con el respaldo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Programa de Apoyo a la Participación en Mercados Internacionales del CAIA, y con el apoyo estratégico de ProChile.

A este respecto, el agregado comercial de ProChile en Alemania, Germán Vergara, destacó: “Para nuestro país, estar presentes en el European Film Market nos permite seguir promoviendo no sólo la alta calidad de nuestras producciones audiovisuales, sino también el talento y creatividad que tiene Chile y que se traduce en servicios y tecnología de gran nivel para el sector audiovisual. El año pasado exportamos un récord de más de 106 millones de dólares en servicios de economías creativas, e instancias como Berlinale y el EFM nos permiten mostrar la oferta sofisticada que tiene nuestro país para esta industria”.