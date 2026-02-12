Bach Santiago 56 en Teatro Municipal de Santiago

Sala Arrau, Agustinas 794, Teatro Municipal de Santiago.

26 y 28 de marzo.

Más información AQUÍ.

Esta iniciativa cultural y musical llega a la Sala Arrau en su versión número 56, con un programa que continúa celebrando la riqueza del repertorio barroco del compositor alemán Johann Sebastian Bach.

Interpretado por el Coro y la Orquesta Bach Santiago, dirigidos por Felipe Ramos Taky, este proyecto iniciado en 2018 por el músico y profesor Víctor Alarcón (1958–2018), y realizado por el Instituto de Música UC, busca posicionar a Santiago como la primera capital latinoamericana en interpretar la integral de las cantatas de Bach.

PROGRAMA

Johann Sebastian Bach

Cantata BWV 6 Bleib bei uns den es Will Abend werden (Quédate con nosotros, pues cae la tarde)

Cantata BWV 42 Am Abend aber desselbigen Sabbats (En la tarde del mismo sábado)

Cantata BWV 145 Ich lebe, mein Herze, zu deinem Ergötzene (Vivo, corazón mío, para tu dicha)

FICHA ARTÍSTICA

Coro y Orquesta Bach Santiago

Dirección musical: Felipe Ramos Taky