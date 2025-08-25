Publicidad
Travel Sale 2025 ya está aquí: cómo conseguir vuelos y paquetes hasta 70 % más baratos DATOS ÚTILES

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Entre el 25 y el 27 de agosto de 2025 se desarrolla una nueva versión del Travel Sale, el evento digital de viajes más importante de Chile, donde aerolíneas, agencias y portales turísticos ofrecen rebajas especiales para planificar vacaciones dentro y fuera del país.

Principales descuentos y sitios adheridos

  • LATAM Travel – Despegar

    • Ofertas en paquetes turísticos a Caribe, Sudamérica, Chile, Estados Unidos y Europa.

    • Rebajas aplicables a pasajes aéreos, hoteles, arriendo de autos y más servicios complementarios.

    • Sitio oficial: latamtravel-chile.despegar.cl

  • Viajes Falabella

    • Descuentos de hasta 70 % en vuelos, hoteles, paquetes y actividades.

    • Más de 100 destinos disponibles, incluyendo Brasil, Perú, Caribe y Europa.

    • También se han promocionado ofertas “2×1” en viajes seleccionados.

    • Sitio oficial: viajesfalabella.cl

  • SKY Airline

    • Rebajas de hasta 71 % en vuelos durante el Travel Sale.

    • Vuelos internacionales desde Santiago con hasta 50 % de descuento, hacia destinos como Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Caribe y Miami.

    • Sitio oficial: skyairline.com/travelsale

Consejos para aprovechar las ofertas

  • Revisar las fechas de viaje disponibles, ya que muchas promociones aplican para volar entre septiembre 2025 y el primer trimestre de 2026.

  • Comparar precios entre distintas plataformas, ya que los descuentos pueden variar según la ruta y el paquete.

  • Considerar condiciones adicionales como equipaje, seguros de viaje y flexibilidad para cambios.

