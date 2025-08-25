Travel Sale 2025 ya está aquí: cómo conseguir vuelos y paquetes hasta 70 % más baratos

Entre el 25 y el 27 de agosto de 2025 se desarrolla una nueva versión del Travel Sale, el evento digital de viajes más importante de Chile, donde aerolíneas, agencias y portales turísticos ofrecen rebajas especiales para planificar vacaciones dentro y fuera del país.

Principales descuentos y sitios adheridos

LATAM Travel – Despegar Ofertas en paquetes turísticos a Caribe, Sudamérica, Chile, Estados Unidos y Europa. Rebajas aplicables a pasajes aéreos, hoteles, arriendo de autos y más servicios complementarios . Sitio oficial: latamtravel-chile.despegar.cl



Viajes Falabella Descuentos de hasta 70 % en vuelos, hoteles, paquetes y actividades . Más de 100 destinos disponibles, incluyendo Brasil, Perú, Caribe y Europa . También se han promocionado ofertas “2×1” en viajes seleccionados. Sitio oficial: viajesfalabella.cl

SKY Airline Rebajas de hasta 71 % en vuelos durante el Travel Sale. Vuelos internacionales desde Santiago con hasta 50 % de descuento , hacia destinos como Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Caribe y Miami . Sitio oficial: skyairline.com/travelsale



Consejos para aprovechar las ofertas