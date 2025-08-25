Campeonato Nacional: Coquimbo Unido más líder que nunca y la UC triunfa en el estreno de su estadio

Coquimbo Unido dio un paso firme hacia el título del Campeonato Nacional tras vencer por 0-1 a Audax Italiano con gol de Santiago Cabrera en el segundo tiempo.

Con este resultado, los “piratas” alcanzaron los 50 puntos, sacando 12 de ventaja sobre Universidad de Chile, que no jugó esta fecha tras suspenderse su duelo ante Everton por los incidentes en Buenos Aires.

En el Claro Arena, la Universidad Católica tuvo un estreno soñado en su nuevo estadio: superó por 2-0 a Unión Española gracias a Fernando Zampedri y Eduard Bello, consolidándose en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Los hispanos, en tanto, quedaron más complicados en la lucha por no descender.

El empate sin goles entre Palestino y Colo Colo dejó a los árabes sin poder recortar distancia con el líder, mientras que los albos siguen fuera de puestos internacionales.

Otros resultados:

Limache rescató un 2-2 ante O’Higgins, sumando en la pelea por la permanencia.

Cobresal venció 1-0 a Unión La Calera, consolidando su opción de entrar a torneos Conmebol.

Huachipato ganó 0-2 a La Serena, sumándose también a la disputa internacional.



Ñublense se impuso 0-2 a Iquique, complicando al elenco nortino con el descenso.

Con este panorama, Coquimbo sigue más líder que nunca, la UC celebra su nueva casa con triunfo y la lucha por la permanencia e ingresos a torneos internacionales se aprieta en la recta final.