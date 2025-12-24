Metro define su horario para Nochebuena y Navidad: estos son los cambios en el transporte público

Este miércoles 24 de diciembre, Nochebuena marca una de las jornadas más intensas del año en materia de desplazamientos dentro de la capital. Las reuniones familiares y las visitas nocturnas incrementan la demanda por transporte público, especialmente durante la tarde y noche previa a Navidad.

En ese contexto, el funcionamiento del Metro de Santiago y del sistema de buses se vuelve clave para quienes deben movilizarse por la ciudad.

¿Hasta qué hora funciona el Metro en Nochebuena?

Metro de Santiago confirmó que este 24 de diciembre mantendrá su horario habitual de cierre. El servicio estará disponible hasta las 23:00 horas, sin contemplar una extensión extraordinaria por la celebración de Navidad.

Desde la empresa se precisó que, a diferencia de lo que ocurre en eventos masivos como conciertos o encuentros deportivos, no se implementará un horario especial para esta jornada.

Qué ocurre con los buses durante la noche del 24

A diferencia del Metro, los buses del sistema Red Movilidad continuarán operando durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre. Esta medida permitirá mantener la conectividad en distintos puntos de la capital, asegurando el traslado de pasajeros durante las celebraciones.

Cuál es el horario del Metro el día de Navidad

El jueves 25 de diciembre, feriado legal por Navidad, el Metro de Santiago iniciará sus operaciones a las 7:30 horas. El cierre del servicio se mantendrá a las 23:00 horas, tal como ocurre de manera regular durante el resto del año.

Las autoridades recomiendan planificar los viajes con anticipación y considerar los horarios especiales para evitar inconvenientes durante estas fechas festivas.