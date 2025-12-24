Diputado electo Briones: PDG no va “donde calienta el sol”, pero quieren ser “partido pívote”

En medio de las negociaciones por el control de la Cámara de Diputados y mientras derecha y centroizquierda observan con atención su rol, el Partido de la Gente (PDG) vuelve a posicionarse como una bisagra clave para la gobernabilidad del próximo periodo legislativo.

Al respecto, su diputado electo por la Región del Biobío, Patricio Briones, descartó que la colectividad opere solo por conveniencia política y defendió su intención de transformarse en un actor decisivo pero no dependiente de un solo bloque. “La gente cree que nosotros vamos a ir donde calienta el sol, y no es así”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

En esa línea, Briones valoró que se les identifique como fuerza clave: “Te agradezco mucho este nuevo concepto, el partido pívote, y desde el punto de vista práctico eso significa que efectivamente vamos a tratar de impulsar y estar siempre a disposición… con las mejores ideas posibles, los mejores proyectos posibles, las mejores reformas posibles”.

Briones también marcó distancia tanto de la derecha como del actual oficialismo, señalando que ninguno tiene mayoría y que ambos deberán entender que dependerán de los votos del PDG: “Hay declaraciones desafortunadas de un presidente de un partido que no tiene la mayoría, y también un oficialismo actual que tampoco tiene la mayoría, y que obviamente va a depender mucho de una bancada como la nuestra”.

El parlamentario recalcó que la prioridad del PDG será responder a las urgencias sociales, sin alinearse mecánicamente a bloques políticos: “Nosotros estamos con los pies sobre la tierra y tenemos que ir donde el ciudadano… el que le cuesta llegar a fin de mes, el que tiene problemas con sueldos, con educación… no podemos estar jugando con el destino y los sueños de familias”.