Cómo dormir con calor y lograr un descanso reparador, según especialistas

Las altas temperaturas nocturnas pueden alterar el sueño y afectar la salud física y mental. Durante las olas de calor, conciliar un descanso profundo se vuelve un desafío para muchas personas. Sin embargo, especialistas aseguran que existen estrategias simples y efectivas para mejorar la calidad del sueño incluso en noches calurosas.

El aumento del calor durante la noche interfiere con los ciclos naturales del sueño, dificultando la conciliación y provocando despertares frecuentes. Frente a este escenario, expertos en medicina del sueño entregan recomendaciones clave para enfrentar las altas temperaturas sin comprometer el descanso.

Por qué el calor dificulta dormir bien

Según especialistas, el cuerpo necesita disminuir su temperatura interna para iniciar el sueño. Cuando el ambiente es muy cálido, este proceso se ve alterado, generando incomodidad, sudoración excesiva y un sueño más liviano. Esto no solo reduce las horas de descanso efectivo, sino que también impacta el rendimiento diurno y el estado de ánimo.

Qué hábitos ayudan a conciliar el sueño en noches calurosas

Uno de los principales consejos es mantener rutinas regulares de descanso, evitando el uso de pantallas antes de dormir, ya que estas aumentan la temperatura corporal y estimulan el sistema nervioso. Además, se recomienda optar por duchas tibias antes de acostarse, lo que ayuda a reducir el calor corporal de forma gradual.

La elección de ropa ligera, de telas transpirables como algodón o lino, también es fundamental, al igual que utilizar sábanas livianas que faciliten la ventilación durante la noche.

Cómo adaptar el dormitorio para enfrentar las altas temperaturas

Los especialistas sugieren ventilar la habitación durante las horas más frescas del día y mantener cortinas cerradas durante la tarde para evitar la acumulación de calor. El uso de ventiladores o aire acondicionado puede ser útil, siempre que no se dirijan directamente al cuerpo y se mantengan a temperaturas moderadas.

Asimismo, se recomienda apagar dispositivos electrónicos que emitan calor y optar por una iluminación tenue antes de dormir, creando un ambiente propicio para el descanso.

¿La alimentación influye en el sueño durante el calor?

Evitar comidas pesadas, alcohol y cafeína en horas previas al descanso es otra recomendación clave. Estos elementos aumentan la temperatura corporal y dificultan el proceso natural del sueño. En su lugar, se sugiere preferir cenas livianas e hidratarse adecuadamente durante el día, sin excesos justo antes de acostarse.

Dormir bien en contextos de altas temperaturas es posible si se adoptan hábitos adecuados y se acondiciona el entorno de descanso. Aplicar estas recomendaciones puede marcar una diferencia significativa en la calidad del sueño durante los meses más calurosos del año.