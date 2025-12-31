MUDA: Festival de la Memoria llega al Estadio Nacional

El próximo 7 de marzo, el Estadio Nacional se transformará en un gran espacio cultural con la realización de MUDA: Música, Derechos Humanos y Arte, un festival que reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales junto a proyectos escénicos y musicales creados especialmente para esta edición.

MUDA es organizado por la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, institución a cargo de este Sitio de Memoria -patrocinado por Amnesty Internacional- que en esta ocasión propone una nueva forma de habitar el estadio: desde la creación artística, la música, la emoción y el encuentro ciudadano.

“MUDA es una invitación a encontrarnos a través del arte y la música, entendiendo la memoria como una experiencia cultural compartida y proyectada hacia el futuro. No existe un lugar más emblemático para ello que el Estadio Nacional, espacio de memoria que, tras haber sido el mayor centro de prisión y tortura del país durante la dictadura, hoy acoge encuentros culturales y artísticos que dialogan con su historia”, señala Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación.

Concebido como un festival de artes vivas, MUDA pone en diálogo la música, el arte y la memoria como lenguajes universales. El festival se presenta como una experiencia cultural sensible, donde distintas generaciones, estilos y trayectorias artísticas confluyen en uno de los espacios más significativos de la historia chilena reciente.

El festival propone un gesto cultural inédito: activar la memoria desde la creación, desde la belleza, la emoción y la expresión artística. El Estadio Nacional se convierte así en un escenario donde la historia se cruza con el presente para abrir nuevas lecturas desde la potencia del arte como experiencia compartida.

Artistas y preventa especial

El próximo 7 de enero, exactamente a dos meses del evento, MUDA anunciará –a través de sus plataformas oficiales– los primeros artistas nacionales e internacionales de su cartel: será una congregación de grandes nombres no solo de la música, el arte y la cultura, sino también del compromiso por la defensa de la democracia y los derechos humanos, para una jornada que promete ser histórica.

Desde hoy, ya se encuentran disponibles las entradas con valores que van desde los $15.000 a los $43.000 mil pesos + cargos por servicios. La preventa en verde cuenta con un 20% de descuento y estará vigente sólo hasta el 7 de enero a través de www.festivalmuda.cl.

Un festival con propósito

La totalidad de los fondos recaudados será destinada a financiar el trabajo permanente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional y de diversos Sitios de Memoria a lo largo del país, contribuyendo a la preservación, activación cultural y proyección de estos espacios para las futuras generaciones.

Acerca de MUDA: Festival de la Memoria:

MUDA es una iniciativa cultural y solidaria que utiliza la música y el arte como lenguajes para activar una experiencia de memoria desde la creación y el encuentro. Realizado en el Estadio Nacional, Sitio de Memoria y monumento histórico nacional, el festival propone un espacio artístico que conecta pasado y presente e inspira el futuro, destinando su recaudación al fortalecimiento del trabajo cultural y educativo de los Sitios de Memoria.

Venta de entradas e información en www.festivalmuda.cl.