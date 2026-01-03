Estas son las temperaturas máximas que se esperan este fin de semana en Ñuble y Biobío

De acuerdo al análisis basado en el modelo del Centro Europeo para Pronósticos a Mediano y Largo Plazo (ECMWF, por su sigla en inglés), la ola de calor que afectó a la zona central del país se moverá hacia el centro sur durante el primer fin de semana de 2026.

Esta situación está vinculada al desplazamiento y fortalecimiento de una dorsal en altura, ubicada a 5.500 metros sobre el nivel del mar (500 hPa), que interactúa con la vaguada costera y se hará sentir en las regiones mencionadas.

Qué temperaturas se esperan el viernes 2 de enero

El viernes, las máximas en los valles de Ñuble y Biobío podrían alcanzar entre 33 y 35 °C. En el valle norte de La Araucanía, los termómetros oscilarán entre 30 y 32 °C.

Además, se prevén rachas de viento cercanas a los 50 km/h en la provincia de Arauco y en la Región de Los Ríos (litoral y valle) durante la tarde.

El calor aumentará el sábado 3 de enero

Para el sábado, se anticipa un incremento de las temperaturas. En los valles de Biobío y La Araucanía, los registros podrían llegar a 36 °C, mientras que en localidades como Antuco y Melipeuco rondarán los 34 °C.

En los valles de Ñuble, se esperan máximas cercanas a los 35 °C, y en gran parte de la Región de Los Ríos, los termómetros podrían alcanzar los 33 °C por la tarde. Se estima que las rachas de viento disminuirán a 40 km/h en los valles de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Durante la tarde, algunas tormentas eléctricas secas —sin precipitación— podrían afectar la cordillera de Los Andes en estas regiones.

Qué condiciones se prevén para el domingo 4 de enero

El calor se mantendrá el domingo, impulsado por el desplazamiento de la dorsal hacia el sur y la formación de una baja segregada. Esta combinación, junto a la vaguada costera, favorecerá la aparición del viento Puelche, intensificando las condiciones cálidas y secas en La Araucanía y Los Ríos.

Se proyectan temperaturas de hasta 37 °C en los valles de La Araucanía, mientras que Valdivia, Coñaripe y gran parte de Los Ríos podrían registrar hasta 35 °C. Rachas cercanas a 50 km/h se esperan en localidades como Purén, Nueva Imperial, Temuco, Pitrufquén y Pucón.

La aproximación de la baja segregada también podría generar tormentas eléctricas secas en la cordillera de Los Andes de Biobío y La Araucanía, así como en el valle norte de esta última región, sin que se registre precipitación significativa.