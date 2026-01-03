Parque Nacional Torres del Paine elimina obligación de guía en el Circuito Macizo Paine

Desde el 1 de enero, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) levantó la exigencia de contar con guía obligatorio para recorrer el Circuito Macizo Paine en el Parque Nacional Torres del Paine. Esta medida se da tras la activación de un moderno sistema de gestión de riesgos, que sustituye el protocolo transitorio vigente durante la actualización de las normas de seguridad.

El nuevo sistema permite fortalecer la prevención y la respuesta ante emergencias, asegurando al mismo tiempo que los visitantes mantengan una experiencia de recorrido segura y sin restricciones en uno de los circuitos más solicitados del parque.

¿Se reduce la seguridad para los excursionistas?

Conaf aclaró que el cambio no representa un descenso en los estándares de seguridad. Las obligaciones de planificación, registro y cumplimiento de las normativas continúan siendo estrictamente aplicables.

Cómo se apoyará a los visitantes tras el cambio

Se ampliaron los canales de información y monitoreo disponibles para los excursionistas, además de reforzarse la coordinación permanente con Carabineros y equipos de rescate del parque.

Torres del Paine se mantiene como uno de los principales atractivos turísticos de la Región de Magallanes, consolidando su reputación como un destino seguro y preparado para recibir visitantes nacionales e internacionales.