Presidente Gabriel Boric reitera que para él no hay dos lecturas: “La Constitución actual está totalmente desfondada”

El Presidente Gabriel Boric reiteró su deseo que el actual proceso constituyente llegue a buen puerto, debido a que la "Constitución actual está totalmente desfondada", destacando -salvo casos puntuales- la labor que han realizado los 154 convencionales.

En conversación con radio Cooperativa, el Mandatario se refirió a las polémicas generadas por Rodrigo Rojas Vade o recientemente la del convencional Nicolás Núñez, aseverando que "la Convención es mucho más que eso, ha realizado un trabajo más serio que eso y yo desde ese punto de vista defiendo el trabajo de la Convención".

Sobre estos hechos puntuales, agregó "hay un problema grave cuando se trata de decir que el proceso son esos ejemplos". "Por supuesto que empañan al resto, pero esos ejemplos no son el proceso. Entonces decir que Rojas Vade o este tipo Núñez o la señora que decía lo de las energías son representativos del total del trabajo que han realizado los convencionales, porque a mí me consta cuanto han trabajado los convencionales para poder sacar esto adelante, en condiciones al principio tremendamente precarias", sostuvo.

"Hay cosas que no me gustan, por supuesto, hay cosas que yo haría de otra manera, pero yo no espero de la Convención un príncipe azul. La Convención no va a ser el reflejo ante el espejo de todos mis deseos", añadió.

En ese sentido, destacó que "por primera vez en la historia republicana de nuestro país estamos teniendo un proceso de discusión constituyente que es democrático, que es paritario y que incluye a los pueblos originarios. El problema que tenemos es que se ha pretendido que en un año se salden prácticamente todas las deudas de los sectores excluidos del debate de la constituyente".

El Presidente Boric fue consultado en la entrevista por un posible "Plan B" para el plebiscito de salida. El Mandatario respondió que "el gobierno no puede ser reactivo, nosotros el 5 de septiembre, pase lo que pase, vamos a seguir gobernando (...) yo tengo la convicción más profunda que la Constitución actual está totalmente desfondada y creo que eso es un consenso transversal en la sociedad chilena".

"La nueva Constitución y lo que hay hasta ahora va a ser mejor que lo que tenemos, y las dudas que existan y las cosas que se puedan mejorar va a haber espacio político para mejorarlas en el trámite legislativo normal", valoró.

Finalmente, el Presidente sostuvo que "mi opción y para lo que yo políticamente me voy a jugar, respetando el estado de Derecho y dándole totales garantías a ambas opciones para que se puedan expresar de manera pareja, sin sesgo por parte del gobierno, mi opción personal es que tengamos una nueva Constitución el 4 de septiembre".

AFP y La Araucanía

El Mandatario en la entrevista tocó otros temas, como el rol de las AFP, las que no serán parte del eventual nuevo sistema previsional que propone su Gobierno, aunque se abrió a establecer la libertad de elección para los afiliados, con el fin de que la reforma llegue a buen puerto en el Congreso.

"Mi convicción personal es que las AFP no deben tener un rol en un sistema de seguridad social. Ahora, entiendo que en el Parlamento tenemos que construir mayoría", por lo que se abre a la propuesta de que "las AFP puedan administrar los fondos de pensiones que actualmente existen entre los pensionados que quieran que así sea".

El Mandatario reafirmó que aquello "es parte de lo que se va a discutir en el Congreso", pero fundamentalmente, "me pongo como meta que logremos sacar la reforma previsional y que, a fines de nuestro Gobierno, la PGU (Pensión Garantizada Universal) sea por lo menos de 250 mil pesos".

En cuanto a La Araucanía, aseveró que se está trabajando en "estados intermedios" para evitar hechos de violencia, con presencia de fuerzas militares, pero sin un estado de excepción: "Nosotros tenemos que tener una política distinta a lo que se ha hecho antes. Si nosotros seguimos repitiendo la misma lógica de solamente represión, aplicación de la ley antiterrorista, estado de sitio, la verdad es que ¿Qué resultados hemos tenido hasta ahora?".

"En los últimos cuatro años, se han más que triplicado los hechos de violencia en La Araucanía. No me digan que la solución es insistir en lo que se ha hecho antes, eso no lo voy a conceder", recalcó.

"Estamos trabajando en instalar 'estados intermedios' para que las fuerzas militares puedan resguardar, por ejemplo, las carreteras", puntualizó.