Presidente Gabriel Boric dice que es "partidario de una nueva Constitución" y se anticipa a "todos los escenarios posibles" ante plebiscito de salida

El Presidente Gabriel Boric manifestó la noche del domingo que es "partidario de una nueva Constitución" y que se anticipa a "todos los escenarios posibles" de cara al plebiscito de salida de la nueva Carta Magna, que se realizará el 4 de septiembre.

"En términos de legitimidad democrática de origen, lo que emane de este proceso es, sin lugar a dudas, más legítimo que lo que sucedió con la constitución del 80 que fue impuesta no solo en un plebiscito fraudulento, sino que a sangre y fuego", señaló el Mandatario en conversación con 24 Horas.

“Vamos a dar lo mejor de nosotros para que sea el 4 de septiembre un punto de encuentro que nos permita tener una nueva Constitución generada por primera vez en nuestra historia de manera democrática, con paridad que es un orgullo a nivel internacional, con participación de los pueblos originarios", prosiguió.

También apuntó que el debate constitucional "no ha estado exento de ripios y dificultades, que ha llevado polémicas que nos desvían del tema de fondo, pero que yo sigo teniendo esperanzas en el proceso”.

Asimismo, sostuvo "hay que anticipar todos los escenarios posibles, aunque sean los más improbables (...) Nos estamos poniendo en todas las alternativas. Al Gobierno le corresponde hacerse cargo de todas las alternativas que son legítimas y posibles".

Sobre la opción de reflotar el proyecto de nueva Constitución presentado por el segundo gobierno de Michelle Bachelet, comentó que "hoy día no me cabe la menor duda de que hay muchos que les gustaría a ese proyecto", peo que "eso no alcanza, eso sería insuficiente".

Instructivo de Contraloría

Igualmente, el jefe de Estado se refirió al instructivo emitido la semana por Contraloría, en el que se detalla el comportamiento que deberían tener los servidores públicos de cara al plebiscito de salida.

Entre lo señalado por el órgano contralor, está que "el Ejecutivo no puede asumir, en el ejercicio de la función pública, una posición sobre la materia que será objeto de consulta en este nuevo proceso eleccionario".

Al respecto, Boric expresó que “con el contralor estamos plenamente de acuerdo que el gobierno tiene que entregar todas las garantías a ambas opciones para que puedan desplegarse en el espacio público, y que lo puedan hacer con seguridad e igualdad de condiciones. Ambas alternativas son válidas".

Además, enfatizó que "el gobierno no puede utilizar recursos públicos para promover una u otra opción, y las autoridades no pueden en horario laboral, hacer campaña en una u otra opción”.

Sin embargo, señaló que “en lo que el contralor también está de acuerdo con nosotros es que como personas políticas y como ciudadanos tenemos derecho a tener una opinión respecto al fondo del asunto".

"Yo soy partidario de que tengamos una nueva Constitución", indicó Boric. Al ser consultado por si votaría Apruebo, dijo que "claro".

Disparo a periodista en marcha

A su vez, el Presidente fue consultado por los incidentes sucedidos ayer en el Barrio Meiggs, en una manifestación convocada por la Central Clasista de Trabajadores a propósito del Día del Trabajador. En la instancia, comerciantes ambulantes dispararon a tres personas, una de ellas periodista de la Señal 3 La Victoria Francisca Sandoval, quien se encuentra en riesgo vital.

“Quiero solidarizar con Francisca Sandoval y su familia, y con las cuatro personas heridas de gravedad en estos incidentes. Desde el Gobierno vamos a poner todos los recursos a disposición para que la investigación que se tiene que llevar a adelante, para no solamente detener a los culpables sino para que haya justicia, se lleve a cabo”. dijo Boric.

“Desde el Estado vamos a prestar todo el acompañamiento para Francisca y su familia, y para todas las personas que han resultado heridas”, complementó.

Recordemos que por el incidente hubo dos detenidos. Además, la delegada presidencial de la región Metropolitana, Constanza Martínez, anunció la presentación de una querella.