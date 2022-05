Presidente Boric reprocha a sector de la élite política: "Ellos mismo enterraron el proyecto (constitucional) de la expresidenta Bachelet"

El Presidente Gabriel Boric abordó el plebiscito de salida de la nueva Constitución, que se realizará el 4 de septiembre. Al respecto, manifestó que hay una "demanda por cambios estructurales" y reprochó a un sector de la élite política, manifestando que "enterraron el proyecto (constitucional)" de la expresidenta Michelle Bachelet.

"Chile tuvo un estallido social, no se olviden de eso, hay una demanda por cambios estructurales", destacó el Mandatario en un punto de prensa, realizado a propósito de la firma de un proyecto que busca inyectar US$40 millones al Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo.

"No pase un sector de la elite política chilena del 'no lo vimos venir' al 'aquí no ha pasado', si ellos mismos enterraron el proyecto de la expresidenta Bachelet. Acá lo que se requiere son cambios estructurales, y a eso es lo que está apuntando la Convención Constitucional", añadió el Mandatario.

Alternativas y garantías

El Mandatario también abordó las alternativas del gobierno de cara a los resultados del plebiscito de salida de la nueva Constitución.

"Por supuesto que un gobierno tiene que anticiparse a todos los escenarios posibles en todas las circunstancias, de eso se trata también gobernar, anticiparse, pero mi alternativa respecto a esto ha sido clara, y reitero que lo vamos a hacer cumpliendo la ley, dándole las garantías que corresponden a ambas opciones", comentó.

"Nadie puede desde el gobierno desplegar recursos públicos en función de una campaña en particular (...) Es lo que corresponde. Ahora, cada autoridad pública también es un ser político y tiene su opinión que podrá expresar dentro de los límites que ha expresado y hemos concordado con Contraloría", prosiguió el jefe de Estado.

"Nadie puede pretender que seamos indiferentes ante una de las decisiones más importantes que ha tenido nuestra democracia en los últimos 25 años. Todos tienen derecho a expresar su opinión siempre que no sea con uso de recursos públicos ni en el ejercicio del cargo", concluyó Boric.