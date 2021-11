Elisa Loncon replica a críticas de Sutil por rechazo de audiencia: "Son cientos a los que sugerimos hablar con las comisiones"

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, respondió a las críticas del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, luego de que cuestionara a la timonel del órgano constituyente por rechazar una solicitud de audiencia aduciendo problemas de agenda.

A Sutil se le sugirió que pidiera una cita con la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico.

"A mí me parece que no es adecuado, porque yo he recibido, mientras he sido presidente de la CPC, a todas las personas que me lo han pedido, de todos los sectores, de todas las corrientes, de todas las opiniones", manifestó Sutil.

"Yo creo que en una cosa que es tan fundamental como la redacción de una Constitución que, a lo menos, no solo hay que oír, sino que también hay que escuchar", añadió el empresario.

Al respecto, la convencional Loncon señaló en Twitter que “todos los días respondemos muchas solicitudes y son cientos a los que sugerimos hablar con las comisiones de la CC. La intensidad del trabajo no me permite recibirlos a todos, pero las comisiones son el espacio institucional para plantear ideas para la nueva Constitución”.