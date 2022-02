Caso Rojas Vade: Giorgio Jackson dice que próximo gobierno pondrá discusión inmediata a proyecto que permite renuncia de convencionales

Tras una reunión sostenida con la mesa directiva de la Convención Constitucional, el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, manifestó que el próximo gobierno pondrá discusión inmediata en el Congreso al proyecto que posibilita la renuncia de convencionales. Esto, luego de Rodrigo Rojas Vade -quien reconoció que no padece cáncer- manifestara su intención de volvera al órgano constituyente.

"Desde el Ejecutivo está toda la disposición para que el proyecto que está en tabla el día miércoles, en segunda instancia en el Senado, que permite la cesación del cargo y también renuncias, no solamente pueda tramitarse en el Senado ahora, sino que desde el 11 de marzo el Ejecutivo ponerle discusión inmediata para que esto pueda despacharse con la mayor celeridad posible", sostuvo Jackson en un punto de prensa.

"Nosotros estamos por favorecer que esa habilitación legal y constitucional pueda hacerse efectiva y pueda tramitarse con la mayor celeridad posible", añadió el futuro secretario de Estado.

Rojas Vade volvería a la Convención

Recordemos que Rojas Vade reconoció en septiembre del año pasado que no padecía cáncer. El convencional fue una figura reconocida durante el estallido social. Iba a manifestaciones portando un catéter y con carteles con consignas como "No lucho contra el cáncer, lucho para pagar la quimio. Salud digna para Chile".

El mismo septiembre renunció de "facto" a la Convención, puesto que no existía -y actualmente tampoco- un mecanismo legal para efectuar su declinación al cargo.

Sin embargo, Rojas Vade manifestó en un video en su cuenta de Instagram su intención de volver a asistir al órgano constituyente.

“Hace meses que el proyecto de ley que resuelve esta situación duerme en el Congreso. Yo mantengo mi compromiso de renuncia, pero también tengo un compromiso con mis electores del distrito 13, quienes me escogieron como parte de un proyecto político que hoy tiene un voto menos", dijo.

“Las fuerzas políticas del parlamento no tienen un interés real en que sea reemplazado. Si no se me permite renunciar estoy obligado a retomar mis funciones como convencional", añadió.

Asimismo, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, señaló este lunes que Rojas Vade envió un correo, anunciando que volvería a asistir.

“El día de hoy, en la madrugada hemos recibido un mail del convencional Rodrigo Rojas Vade, quien anuncia que regresa a cumplir con sus obligaciones como constituyente a partir del día de mañana", señaló Quinteros en un punto de prensa.