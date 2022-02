Mesa de la Convención emplaza al Senado a qué resuelva con premura la situación de Rojas Vade para prescindir de él: "Su regreso daña profundamente el proceso"

En medio de las votaciones del pleno, una de las etapas que sentará las bases sobre lo que será la nueva Carta Magna, reapareció uno de los fantasmas del órgano: Rodrigo Rojas Vade. Esto, luego de su anuncio realizado mediante un correo electrónico a la mesa directiva de la Convención, anunciando que retornará a sus funciones mañana primero de marzo. Vade, que mintió respecto a la enfermedad que padecía, logró conseguir un escaño para ser parte de la Convención, pero había "renunciado" en septiembre del año pasado.

En un video publicado en horas de la mañana, Rojas Vade aseguró que volvería a ejercer sus funciones, tras no existir un mecanismo que regule estas situaciones.

"Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional", declaró. Lo que fue estipulado como "imprudente" por los miembros del órgano.

Ante la lentitud del Senado para la aprobación de mecanismos que supongan la renuncia de convencionales, la mesa directiva del órgano redactor rechazó ampliamente el hecho e hizo un especial llamado a la Cámara Alta para que agilice el proceso, el cual, se pudo haber votado hace largo tiempo, pero será el nuevo Senado quien tendrá que tomar cartas en el asunto.

La presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, emplazó al Senado y llamó a que se solucione prontamente la determinación de Rojas Vade sobre volver, quien hasta el día de hoy sigue percibiendo su dieta de constituyente.

“Muchas personas se han visto defraudadas por el accionar del constituyente, sin embargo, desde las atribuciones que tenemos como Convención Constitucional, no podemos impedir su retorno, porque fue electo democráticamente”, señaló. "No tenemos las facultades para diseñar mecanismos sin que pasen por el Congreso”, agregó.

"Desde la Convención este es un tema que ya es pasado. Nosotros estamos trabajando intensamente, lamentamos que nuevamente se reviva este tema. Reiteramos la solicitud al Senado que por favor resuelva esto a la brevedad. Sabemos que tienen muchas cosas, pero este tema es muy importante para el futuro del país", espetó. Reconociendo que el hecho "daña profundamente nuevamente a la Convención Constitucional y la fe pública".

Quien se sumó a estas declaraciones fue el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, que insistió con las criticas a Vade por su determinación debido a que "en este momento y en esta semana, estamos votando materias y aspectos fundamentales del proyecto de Constitución".

“En ese sentido, como Mesa condenamos profundamente el actuar del convencional aludido, y además consideramos que en este momento por cierto que no nos favorece”, manifestó.

Domínguez al igual que Quinteros, emplazó al Senado, quien postergó la discusión de un proyecto de ley sobre el tema y lo más probable es que sea el nuevo Senado quien tenga que tomar cartas en el asunto.

"La posibilidad de renuncia de este convencional no depende de esta Convención. Existe en este momento un proyecto de ley que comenzó su tramitación en el Senado y no se está discutiendo", planteó. "Por favor, tramiten el proyecto de ley que habilita la posibilidad de renuncia del convencional, porque esta situación nos perjudica como Convención y nos desvía de lo importante", agregó.

En la misma línea, Domínguez utilizó su Twitter para hacer tres llamados: a Rojas Vade, al Senado y a la ciudadanía.

Tres solicitudes:

▶️A Rojas Vade: Por favor no vuelvas

▶️Al Senado: Instamos a tramitar el proyecto de ley que permita la renuncia

▶️A la ciudadanía: Se están discutiendo muchas normas fundamentales, no perdamos el foco de lo importante. — Gaspar Domínguez (@gdominguez_) February 28, 2022

En otra intervención en la red social, el vicepresidente del órganos señaló que enviaron antecedentes a Fiscalía y al Comité Ética en 2021 y un oficio a la Cámara de Diputados y el Senado, quienes a pesar de que les solicitó generar el mecanismo de renuncia, no han actuado a más de cinco meses de la petición.

La @convencioncl envió antecedentes a Fiscalia y a Comité Ética el 2021.

Se envió oficio a Cámara Diputados y Senado en Nov.2021, y se reiteró Feb.2022 para pedir generar mecanismo de renuncia.

En la CC lamentablemente no tenemos la atribución, necesitamos apoyo del Senado — Gaspar Domínguez (@gdominguez_) February 28, 2022

Otra de las críticas provino de parte de la vicepresidenta adjunta de la Convención, Bárbara Sepúlveda, quien aseguró que la vuelta de Vade "es bastante imprudente de su parte". Además, se sumó a los llamados al Senado para agilizar mecanismos que permitan la renuncia efectiva del ex lista del pueblo.

"Hoy día hay una causa en el Comité de Ética que todavía no se resuelve pero que va avanzando muy rápido y me parece que es muy importante tener en consideración que se le ha solicitado a los diputados y diputadas que puedan avanzar en proyectos de ley que permitiría su renuncia", señaló.

El constituyente del distrito 6, Ruggero Cozzi, emplazó a Vade, haciendo alusión de que sí puede renunciar a su cargo, pero no quiere dejar la vacante libre.

"Es falso que el Convencional Rojas Vade no pueda renunciar. Él ha dicho y sigue sosteniendo que tiene una enfermedad grave, por lo tanto, la Constitución lo autoriza a renunciar. Lo que pasa es que el no quiere dejar vacante el cupo y como sabe que nadie lo puede reemplazar, el no se ha atrevido a renunciar, lo que es distinto", expresó. "Todo esto es producto de una maraña de mentira, fraude y engaño que yo creo que lo único que hace es seguir desprestigiando la Convención Constitucional y es una muy mala noticia que él vuelva a la Convención", añadió.

A través de su cuenta de Twitter, la constituyente del distrito 5, Jeniffer Mella, instó a Vade a que no volviera al órgano redactor, enfatizando el daño que provocó al proceso.

Rodrigo, no vuelvas, renunciaste formalmente, con carta y todo. Mantén esa línea que fue el acto decente que pudiste hacer después del descalabro causado. Hoy solo provocas daño y desprestigio. Aquí en la #ConvencionConstitucional no hubo ni habrá espacio a defensas corporativas — Jeniffer Mella Constituyente D5 (@jeniffermella) February 28, 2022

Desde Movimientos Sociales Constituyentes, elaboraron un comunicado rechazando la decisión de Rojas Vade y emplazaron al Senado debido a la lentitud e inexistente solución sobre el tema.

"Queremos señalar que la posibilidad de renuncia del Sr. Rojas a su cargo no depende de la Convención Constitucional, sino de una reforma constitucional. El 21 de septiembre de 2021 se presentó en el Senado el proyecto de ley número 14.592-07, no existiendo movimiento desde el 13 de enero del presente año, en que se emitió el informe por la Comisión de Gobierno. Instamos a la presidencia del Senado a ponerlo en votación con la celeridad y urgencia que amerita, a fin de resguardar la representación de las personas que votaron por el Sr. Rojas en el Distrito 13, de forma de permitir su renuncia y proceder a su reemplazo", establece el documento.

"Como Movimientos Sociales Constituyentes instamos al Sr. Rodrigo Rojas Vade a poner por delante el resguardo del proceso constituyente y no retornar a sus funciones como convencional", agrega el escrito.

En la misma línea, la convencional Alondra Carrillo, se alineó a otros constituyentes y rechazandó lo señalado por Vade, además de emplazar al Senado para que ponga especial atención a la tramitación de un proyecto que acepte la renuncia de convencionales.

“El día de hoy, nos enteramos de la decisión del señor Rodrigo Rojas Vade de retornar a la Convención Constitucional al no haber sido tramitado por el parlamento el proyecto de ley que permite su renuncia", manifestó".

"Instamos al congreso a tramitar este proyecto que es indispensable para asegurar la representación popular del distrito que este convencional representaba en la Convención e instamos también a Rodrigo Rojas Vade a no volver a la Convención Constitucional y agotar todas las instancias para materializar esta renuncia”, concluyó.