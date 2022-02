Rodrigo Rojas Vade dejó abierto un posible retorno a la Convención: “Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones”

Tras renunciar de forma simbólica a la Convención Constitucional, luego de confesar haber mentido sobre sus padecimientos médicos, Rodrigo Rojas Vade reapareció durante la semana anterior tras cinco meses de ausencia, para criticar los sueldos altos de los senadores. Ahora, nuevamente utilizó sus redes sociales, esta vez para dejar abierto un posible retorno a la constituyente.

“Hace meses que el proyecto de ley que resuelve esta situación duerme en el Congreso. Yo mantengo mi compromiso de renuncia, pero también tengo un compromiso con mis electores del distrito 13, quienes me escogieron como parte de un proyecto político que hoy tiene un voto menos”, indicó Rojas Vade.

Además agregó que “las fuerzas políticas del parlamento no tienen un interés real en que sea reemplazado. Si no se me permite renunciar estoy obligado a retomar mis funciones como convencional, porque el voto de las y los vecinos de El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, San Ramón, San Miguel y Pedro Aguirre Cerda es igual de importante que el de todos los vecinos de Chile. Arriba las y los que luchan, y libertad a las y los presos de la revuelta y el Wallmapu”.