Romances en La Moneda y directorios entran en la agenda del poder

¡Buenas y feliz domingo (lunes para muchos)! La revelación este fin de semana de Carolina Tohá de que “desde hace un tiempo” es pareja del ministro Mario Marcel, inyectó romance a la carrera presidencial. Pero también abrió una caja de Pandora acerca de transparencia, conflictos de intereses y gobernanza al interior del Gobierno, empresas públicas y las privadas que emiten deuda e instrumentos financieros al público.

Sorpresa en el mundo financiero. El multimillonario Warren Buffett anunció su retiro y deja un legado de sentido común, éxito financiero y honradez que representa todo lo bueno del capitalismo.

En la agenda de esta semana: la inflación de abril y el Índice de Remuneraciones. Sabremos si los ingresos de los trabajadores están aumentando por sobre la inflación y, por ende, cuál es el nivel del poder adquisitivo de los chilenos.

La semana pasada tuvimos el Imacec de marzo, que mostró un actividad que creció al 3,8% y que sugiere que el PIB del primer trimestre creció cerca de 2% anual, por sobre las proyecciones del Banco Central, que consideraban un crecimiento cercano a 1,6% anual para el trimestre..

También en esta edición de El Semanal: el ruido que hacen los nombres que propuso La Moneda para los primeros integrantes del Consejo Directivo del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP). Es el organismo clave en la implementación de la reforma de pensiones y que en poco tiempo estará recaudando cerca de US$ 4 mil millones al año.

Además, a la ACHS se le abre un nuevo flanco en el TDLC; el precio de un Big Mac y lo cara que está Argentina para los chilenos; y lo que dicen las casas de apuestas sobre el cónclave (Gráfico).

SEXO Y ROMANCE EN LA MONEDA Y EN LOS DIRECTORIOS

Relaciones al interior del poder y los riesgos para la gobernanza. Esta semana, la revelación de que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y Carolina Tohá, la exministra del Interior y candidata a Presidenta del oficialismo con más posibilidades de llegar a La Moneda, mantienen una relación sentimental desde hace tiempo, puso en el tapete un tema que hace meses se discute en pasillos institucionales y financieros.

Lo que para algunos es solo una anécdota privada, para otros es un asunto con implicancias concretas en materia de gobernanza, transparencia y desempeño institucional.

Una relación que era secreto a voces y que generaba problemas en algunos miembros del Comité Político. En enero de 2023, El Mostrador publicó un reportaje, “Ministros Tohá y Marcel: el tándem que mueve los hilos en La Moneda”. Ya en ese entonces teníamos información de varias fuentes con cercanía a ambos de que los dos ministros mejor evaluados y más experimentados del Gobierno conformaban algo más que una fuerte dupla de poder en el gabinete.

Ella, a cargo de Interior, con todo lo que eso implica: seguridad, viabilidad política del programa, combate al crimen organizado, etc.; él, dueño de la billetera fiscal y encargado del proyecto estrella de la administración: la reforma tributaria , con la que se esperaba financiar la agenda social. Eran el núcleo duro del Ejecutivo.

, con la que se esperaba financiar la agenda social. Eran el núcleo duro del Ejecutivo. A nosotros nos parecía que era del máximo interés público que los dos ministros más poderosos del Comité Político estuvieran en una relación romántica. No porque nos interese meternos en la vida privada de personajes públicos, sino porque nos parece que había una serie de posibles conflictos de intereses.

No porque nos interese meternos en la vida privada de personajes públicos, sino porque nos parece que había una serie de posibles conflictos de intereses. El más obvio era que ella, como ministra del Interior, tenía la responsabilidad política del Gobierno y que el Presidente Gabriel Boric y la coalición mantuvieran apoyo popular; y él, como el encargado de la billetera fiscal, tiene por definición un rol que muchas veces choca con el del cargo de su pareja. Si no pregúntenle a Andrés Velasco, a quien parte de la coalición de la vieja Concertación lo acusa por la derrota en las elecciones que llevaron a La Moneda a Sebastián Piñera, por no haber querido “abrir la billetera” cuando era ministro de Hacienda de Bachelet I.

Si no pregúntenle a Andrés Velasco, a quien parte de la coalición de la vieja Concertación lo acusa por la derrota en las elecciones que llevaron a La Moneda a Sebastián Piñera, por no haber querido “abrir la billetera” cuando era ministro de Hacienda de Bachelet I. Otro elemento que hacía ruido en su momento era el peso de ambos en el Comité Político, ya que se daba por descontado que sus votos estaban alineados y, como la relación no estaba transparentada, “había información que faltaba” a la hora de evaluar las decisiones y deliberaciones del organismo.

ya que se daba por descontado que sus votos estaban alineados y, como la relación no estaba transparentada, “había información que faltaba” a la hora de evaluar las decisiones y deliberaciones del organismo. En todo caso, en los días previos a la publicación de esa nota, a través de varios interlocutores, La Moneda negó con vehemencia que la relación entre Tohá y Marcel fuera algo más que una amistad. Eso hizo que el reportaje se publicara con matices. Ahora sabemos que el tema estaba caliente.

La Moneda negó con vehemencia que la relación entre Tohá y Marcel fuera algo más que una amistad. Eso hizo que el reportaje se publicara con matices. Este no es un caso aislado y pone en discusión cómo se manejan las relaciones personales al interior de organismos públicos, empresas abiertas en bolsa o que emiten instrumentos al mercado público, entre otros. El caso Monsalve es un ejemplo extremo.

Actualmente, en las esferas del poder y en directorios se comenta con seriedad acerca de relaciones sentimentales en el directorio de una empresa estatal que emite bonos en mercados internacionales, así como sobre vínculos personales románticos entre ejecutivos de al menos dos compañías listadas en el IPSA. En todos estos casos, la pregunta no es respecto de la moralidad de las relaciones personales, sino sobre sus efectos en la calidad de las decisiones, los posibles conflictos de intereses, y la confianza pública y de inversionista.

“Ninguna empresa aceptaría eso en su directorio… a muchos nos hacen firmar un documento donde dice que no tenemos vínculos con otra persona o, al menos, declararlo”, dice el director de uno de los grandes grupos económicos, en referencia a lo que ahora sabemos de Marcel y Tohá.

Un alto ejecutivo de un fondo de inversión extranjero, pero con inversiones en Chile y que conoce bien el país, dice que hay inversionistas institucionales que estarían limitados a la hora de invertir en bonos o acciones de la estatal chilena o las empresas del IPSA si se descubre que las compañías no tenían una política interna declarada o que la relación estaba prohibida.

o acciones de la estatal chilena o las empresas del IPSA si se descubre que las compañías no tenían una política interna declarada o que la relación estaba prohibida. Otro caso que publicamos: hace 3 años la relación del entonces gerente general de Cencosud, Matías Videla, con una ejecutiva del área de finanzas, era un factor en el mal clima interno que se vivía y que se ocultaba con los buenos resultados. No estaba en violación de las normas internas de Cencosud, pero si la empresa se rigiera bajo los estándares de Wall Street, Videla y el directorio, si es que estuviera informado, estarían en problemas.

También en Sartor AGF. En medio de la compleja liquidación de la firma, han salido a la luz antecedentes que vinculan una relación sentimental entre dos figuras clave de la gestora de fondos: la fiscal Rosario Aburto y el exdirector de inversiones Alfredo Harz.

SEXO Y ROMANCE EN LA MONEDA Y EN LOS DIRECTORIOS, PARTE II

Cuando el poder y la proximidad chocan: los riesgos de gobernanza derivados de relaciones inapropiadas o no transparentadas en las altas esferas del poder político y empresarial. El conflicto de intereses ocurre cuando los intereses personales de un director o ejecutiva interfieren con su deber de actuar en el mejor interés de la empresa y organismo.

¿Por qué es relevante? A nivel internacional, la relación entre ejecutivos y subordinados –o entre pares con poder compartido en esferas de influencia– ha sido reconocida como un factor de riesgo de gobernanza. En Estados Unidos, varias compañías han enfrentado crisis institucionales debido a este tipo de situaciones:

Steve Easterbrook, ex CEO de McDonald’s, fue despedido en 2019 por una relación consensuada con una empleada, violando la política interna. Brian Krzanich, CEO de Intel, renunció en 2018 por una relación pasada con una subordinada, también en contra de las normas de la compañía. Y hay más casos recientes en British Petroleum, CBS News, el gigante de publicidad WPP y American Apparel; la historia no suele perdonar la omisión. La integridad institucional exige no solo cumplir la ley, sino también evitar situaciones que puedan erosionar la percepción de imparcialidad y eficiencia.

Brian Krzanich, CEO de Intel, renunció en 2018 por una relación pasada con una subordinada, también en contra de las normas de la compañía. Y hay más casos recientes en British Petroleum, CBS News, el gigante de publicidad WPP y American Apparel; la historia no suele perdonar la omisión. La integridad institucional exige no solo cumplir la ley, sino también evitar situaciones que puedan erosionar la percepción de imparcialidad y eficiencia. Lo que todos estos casos tienen en común es que la gobernanza moderna –en los sectores público y privado– reconoce que la existencia de relaciones personales entre altos cargos puede comprometer la imparcialidad, generar favoritismos y dificultar el control institucional, especialmente si no son informadas de manera transparente.

¿Qué dicen los estándares de gobernanza y la CMF? Aunque la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) no regula expresamente las relaciones personales, sí exige que los directorios y ejecutivos informen oportunamente cualquier conflicto de intereses que pueda influir en la toma de decisiones estratégicas. Esto está en línea con estándares internacionales promovidos por organismos como la SEC en EE.UU. o la OECD, que en su marco de gobernanza corporativa recomienda protocolos claros para prevenir riesgos derivados de relaciones interpersonales.

En el sector público chileno, el Estatuto Administrativo, la Ley de Probidad y la Ley de Transparencia establecen deberes explícitos de abstención y declaración de intereses cuando existe cercanía personal que pueda afectar la objetividad del funcionario.

establecen deberes explícitos de abstención y declaración de intereses cuando existe cercanía personal que pueda afectar la objetividad del funcionario. En ese sentido, si dos de los ministros más poderosos del país comparten una relación sentimental que no ha sido debidamente informada ni gestionada a nivel institucional, el asunto deja de ser personal y entra en el terreno de lo público. Lo mismo aplica a una empresa estatal de importancia, y a empresas IPSA que manejan recursos de miles de accionistas y donde también hay platas de las AFP.

¿Qué está en juego? Cuando hay relaciones personales al interior de la alta dirección de una empresa o del aparato estatal, pueden producirse:

Sesgos en las decisiones clave: contratación, despidos, inversiones, evaluación de proyectos o reformas.

Dudas sobre la independencia de criterio: en políticas públicas, licitaciones o ajustes presupuestarios.

Pérdida de confianza de funcionarios, trabajadores y, en el caso de empresas, de inversionistas institucionales.

¿Qué viene ahora? En momentos en que la confianza pública en las instituciones está bajo presión, los estándares deben aplicarse con especial rigor, y los liderazgos políticos y empresariales tienen una oportunidad –y una responsabilidad– de actuar con transparencia. El silencio o el encubrimiento, como ha mostrado la experiencia internacional, rara vez resulta sostenible.

WARREN BUFFETT DICE “BYE BYE”

Este fin de semana uno de los inversores más admirados y exitosos de la era moderna dijo que se jubilaba. Hablo de Warren Buffett, el “abuelo sabio” de las inversiones. Algunos lo describen como “todo lo bueno del capitalismo norteamericano”. El legendario inversor, que generó una rentabilidad de 5.500.000% en 60 años –más del 20% anual promedio–, anunció hoy que se jubilará a finales de este año a los 95 años. Es considerado un ejemplo de racionalidad, sentido común e integridad y paciencia a la hora de invertir.

El anuncio lo hizo el sábado, en la que fue su última presentación de los estados contables de su empresa en público, en lo que se suele llamar el “Woodstock del capitalismo”.

Deja el “día a día” de la empresa a Greg Abel. Su hijo Howie Buffett asumiría como presidente no ejecutivo luego de su muerte. Reveló que no vendería sus acciones, sino que iría donando a distintas instituciones de bien público.

Aprovechó para deslizar algunas críticas veladas a la guerra comercial de Trump: “Deberíamos apuntar a comerciar con el resto del mundo, y deberíamos hacer aquello que hacemos mejor y ellos lo que hacen mejor” y ”el comercio no debería ser un arma. No creo que sea una gran idea diseñar un mundo donde unos pocos países puedan decir: ¡Ja!, ¡ja!, nosotros ganamos y el resto de los países nos envidian”.

Nació en 1930 en Omaha, Nebraska, y desde chico ya era un miniempresario: vendía chicles, Coca-Colas, ¡y hacía inversiones en bolsa a los 11 años! Hoy se retira después de 60 años al mando de Berkshire Hathaway como uno de los hombres más ricos del mundo. Berkshire Hathaway es un holding de inversiones con participaciones en empresas como Coca-Cola, Apple, American Express y muchas más.

Algunos de los principales hitos de su carrera:

Compró Berkshire Hathaway en los años 60, una empresa textil en decadencia, y la transformó en su vehículo para invertir en lo que quisiera. Hoy es un conglomerado gigante.

Hizo crecer su fortuna sin usar tecnología ni modas. Siempre invirtió en lo que entendía: seguros, alimentos, bancos. Nada de especulación.

Es famoso por vivir con sencillez. Vive en la misma casa desde 1958, no usa computadora y desayuna en McDonald’s. Un multimillonario muy “de barrio”.

Algunas de sus frases más célebres:

“Simplemente me gusta la sensación de que confían en mí”.

“No tiene nada que ver con el dinero, pero puedes ser amable y el mundo estará mejor. No estoy seguro de que el mundo esté mejor si soy más rico”.

“La vida hoy es mejor en casi todos los sentidos. Hay que reconocer que tuviste mucha suerte al nacer cuando naciste. Imagina estar en una sala de espera cósmica durante cientos de miles de años y luego regresar al presente; no es un mal momento. Así que me centraría en lo bueno de la vida, en lugar de en lo malo. Sí, pasan cosas malas, a veces muy malas. Pero la vida puede ser maravillosa”.

“Solo cuando baja la marea sabes quién estaba nadando en pelotas”.

Berkshire Hathaway superó la rentabilidad promedio del índice de referencia mundial –el S&P500– por cerca de 40 años. ¡Fue casi el doble durante ese periodo!

GRÁFICO DE LA SEMANA: EL COSTO DE LA CAJITA FELIZ EN LA ARGENTINA DE MILEI

Comerse un Big Mac en la Argentina de Milei es más caro que en cualquier otro McDonald de América Latina y solo más barato que en Suiza. Es lo que revela la nueva edición del Big Mac Index, uno de los indicadores económicos más famosos para comparar el poder adquisitivo de los distintos países donde se vende.

El Índice Big Mac fue creado en 1986 por The Economisty se publica dos veces por año. Compara el precio de una hamburguesa Big Mac en 53 países, además de la zona euro. Es una forma de medir no solo el poder adquisitivo sino también si la moneda está sub o sobrevalorada.

Este gráfico muestra que Suiza es el país del mundo en el que el Big Mac está más caro (7,99 dólares). Le sigue de cerca Argentina, con un precio de 6,95 dólares, lo que la convierte, entonces, en la nación latinoamericana, entre los países analizados, con la hamburguesa Big Mac más costosa de la región. En Estados Unidos, una hamburguesa Big Mac cuesta alrededor de 5,79 dólares. En Chile cuesta alrededor de 5 dólares.

Tenpo estuvo presente en el Money 20/20 Asia

El CEO y Co-Founder de Tenpo, Fernando Araya, y el gerente de Riesgo, Marcelo Oyarzún, participaron en el Money 20/20 Asia realizado en Bangkok. Este es el evento fintech más importante de la región y en esta ocasión reunió a más de 4.000 líderes de la industria, reguladores y visionarios de más de 85 países.

Marcelo Oyarzún destacó que uno de los grandes ejes que se abordaron fue la gestión integral de seguridad. En ese sentido, se discutieron temas de protección, fraude, ciberseguridad y cómo las distintas herramientas están evolucionando a la utilización de inteligencia artificial. “El objetivo primordial es cuidar al cliente, ponerlo en el centro de esas decisiones, resguardando su seguridad en todo momento”, explicó. El ejecutivo agregó que otro tema relevante fue el uso de la inteligencia artificial en beneficio de los clientes, por ejemplo, en procesos de atención, de resolución de sus problemas y en aspectos comerciales.

Un tema importante de Money 20/20 fue conectar estos desafíos con la regulación: “Vimos cómo otros países han trabajado de manera muy integrada el ámbito público y privado en normativas que permiten avanzar. Generar normativas flexibles en el buen sentido de la palabra, es decir, que resguarden aquello que tienen que resguardar, pero que también dejen espacio para la innovación porque va en beneficio de las personas. Esa integración ha generado una velocidad de despliegue importante de la normativa asociada a todos los aspectos: fraude, ciberseguridad, inteligencia artificial. Y ha permitido que las personas tengan acceso a productos y servicios digitales de calidad, incluso en lugares bien recónditos”.

SEMANA EN REDES: EL CÓNCLAVE PAPAL Y LAS APUESTAS

Este miércoles en la Capilla Sixtina arranca el cónclave para elegir al nuevo papa. El mercado (@Polymarket) ya tiene fichas puestas en que tomará un mínimo de 3 y un máximo de 8 rondas de votación para tener humo blanco. Hay un 23% de probabilidades de que tengamos un ganador luego de 5 y 68 rondas y 22% entre 3 y 4 votaciones. Los últimos cónclaves han durado entre 2 y 3 días.

Proceso de votación: hasta 4 rondas diarias. Si no se elige papa luego de 3 días, hay una pausa de reflexión.

Electores: participan 133 cardenales, de los cuales cerca del 80% fueron nombrados por el papa Francisco, lo que sugiere continuidad con su visión.

Favoritos según las apuestas:

Luis Antonio Tagle (Filipinas) – Progresista; cuotas: 3/1 a 5/1.

Pietro Parolin (Italia) – Moderado, secretario de Estado del Vaticano; cuotas: 4/1 a 5/1.

Peter Turkson (Ghana) – Enfocado en justicia social; cuotas: 5/1 a 15/1.

Peter Erdo (Hungría) – Conservador; cuotas: 6/1 a 10/1.

Y ojo, que el cardenal latino con mayores chances es el nuestro: monseñor Fernando Chomali. Eso sí, en el mercado de apuestas creen que sus chances son bajas, 220/1.

SIN TACOS NI CORBATAS

– Hacienda está celebrando una mayor recaudación en la Operación Renta de este año. Al 30 de abril la institución había recibido declaraciones por un monto superior a los $ 5,4 billones, un 14% más que el impuesto pagado en abril de 2024.

Se apunta a una mejora en la economía y a un SII más vigilante. Y aún hay tiempo para recaudar más, ya que el último plazo para presentar la declaración de impuestos para quienes tienen derecho a devolución es el 9 de mayo.

– Nuevo flanco contra la ACHS. La Asociación Chilena de Seguridad, la mutual asociada a la Sofofa, está siendo cuestionada ahora por expandirse a mercados no regulados de salud, como ambulancias y administración de policlínicos, a través de filiales como ESACHS. Alegan que una mutualidad que administra el Seguro Social de Accidentes del Trabajo (SLO) y –al mismo tiempo– opera con fines de lucro a través de filiales como ESACHS, lo hace en condiciones que sus competidores no pueden igualar

¿Competencia desleal o subsidios cruzados? Esta expansión ha generado fuertes críticas de competidores como Unidad Coronaria Móvil (UCM), que presentó una consulta no contenciosa ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en marzo. El 17 de abril pasado, el TDLC aceptó a trámite la consulta y se abrió un período de 30 días hábiles para presentar antecedentes. Se ofició a organismos como la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la Superintendencia de Seguridad Social, los ministerios del Trabajo y de Salud y el ISL, Mutual de la CChC y la propia ACHS.

Cabe recordar que la ACHS está en una disputa similar con Andes Salud, uno de los principales operadores de clínicas privadas en Chile. La empresa cuestionó en 2023 y 2024 a la ACHS por participar en el mercado de salud extralaboral, también a través de ESACHS, afectando las condiciones de competencia en el sector.

Andes Salud acusa que la ACHS utiliza su posición como mutualidad (financiada por cotizaciones obligatorias del sistema de seguridad laboral) para ingresar al mercado con precios inferiores al costo, algo que clínicas privadas no pueden igualar sin incurrir en pérdidas.

– El ruido que hacen los nombres que propuso La Moneda para los primeros integrantes del Consejo Directivo del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP). Es el organismo clave en la implementación de la reforma de pensiones y que en poco tiempo estará recaudando cerca de US$ 4 mil millones al año, haciendo miles de transacciones, con una carga y complejidad operativa gigantes.

El FAPP es un fondo público creado por la reforma de pensiones de 2025, con el objetivo de financiar los beneficios del nuevo Seguro Social Previsional. Este seguro busca mejorar las pensiones actuales y futuras mediante aportes solidarios, como:​ un bono por cada año cotizado, que entrega 0,1 UF por año, con un tope de 25 años, y compensaciones para mujeres, para igualar las pensiones entre hombres y mujeres que se jubilan con el mismo ahorro.

Varias fuentes del sector financiero, directores y ejecutivos de AFP y exaltos funcionarios de Hacienda coinciden en que los expertos propuestos por La Moneda para administrar el Seguro Social de la reforma previsional no tienen experiencia en administrar activos, nadie tiene experiencia en operaciones, procesos, tecnología, etc., etc., etc., que son los desafíos fundamentales que tendrá el FAPP.

En general critican que, salvo Enrique Marshall y Soledad Hormázabal, el resto de la quina poco sabe de pensiones. E incluso Marshall y Hormazábal tienen una experticia macro y no micro. “Ninguno tiene experiencia administrando una organización con la complejidad y tamaño que tendrá el FAPP. No sé por qué doctores en economía, con cero experiencia de gestión, serán un buen consejo”, dice uno de los ejecutivos que más sabe de pensiones en Chile.

Quiénes son los expertos designados (son escalonados para garantizar una rotación gradual en los próximos años):

Enrique Marshall (6 años). Fue gerente general del Banco Central, superintendente de Bancos e Instituciones Financieras y consejero y vicepresidente del Banco Central de Chile.

Fue gerente general del Banco Central, superintendente de Bancos e Instituciones Financieras y consejero y vicepresidente del Banco Central de Chile. Soledad Hormazábal (6 años) . Economista y exsubgerente de Estudios y Riesgo de Pensión en AFP Provida y economista en BBVA Research. Actualmente es investigadora en Horizontal, el centro de estudios vinculado a Evópoli. Hormazábal trabajó en La Moneda como asesora en Piñera II.

. Economista y exsubgerente de Estudios y Riesgo de Pensión en AFP Provida y economista en BBVA Research. Actualmente es investigadora en Horizontal, el centro de estudios vinculado a Evópoli. Hormazábal trabajó en La Moneda como asesora en Piñera II. Rodrigo Caputo (5 años). Execonomista senior del Banco Central y doctorado en Economía de Cambridge. Además, fue parte del Comité Consultivo del Producto Interno Bruto (PIB) no minero tendencial para el Presupuesto 2025. Es un economista macro sin experiencia en gestión o finanzas, critican en la industria.

Execonomista senior del Banco Central y doctorado en Economía de Cambridge. Además, fue parte del Comité Consultivo del Producto Interno Bruto (PIB) no minero tendencial para el Presupuesto 2025. Es un economista macro sin experiencia en gestión o finanzas, critican en la industria. Ricardo Matte (4 años). El exgerente general de la Asociación de Bancos fue asesor en la Ley de Mercado de Capitales I y trabajó como consultor del Departamento de Estudios del Banco Central. Entre 1990 y 1991 integró el equipo negociador de la deuda externa chilena. Pero de pensiones e inversiones no tiene experiencia, dicen en el mercado.

El exgerente general de la Asociación de Bancos fue asesor en la Ley de Mercado de Capitales I y trabajó como consultor del Departamento de Estudios del Banco Central. Entre 1990 y 1991 integró el equipo negociador de la deuda externa chilena. Pero de pensiones e inversiones no tiene experiencia, dicen en el mercado. Soledad Huerta (3 años). La exgerenta legal de Wholesale Banking en Scotiabank Chile es experta en regulación y fue abogada jefe de la Superintendencia de Bancos.

La exgerenta legal de Wholesale Banking en Scotiabank Chile es experta en regulación y fue abogada jefe de la Superintendencia de Bancos. Los candidatos ahora tienen que ser aprobados por el Senado. La dieta es de 18 UF mensuales.

AGENDA DE LA SEMANA

– El foco del mercado esta semana estará puesto en las cifras de inflación de abril que publicará el jueves el INE. ​Las proyecciones para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) indican una variación mensual en torno al 0,3%, según el consenso de analistas recopilado por Consensus Forecast.

En el mercado estiman que la inflación acumulada al término del año sería de 4,1%, frente al 3,5% proyectado en la encuesta de marzo. Se culpa en parte a la guerra de tarifas.

– También esta semana: el lunes tendremos el Índice de Informalidad Laboral, período enero-marzo 2025, el Índice de Remuneraciones y Costos Laborales (IR-ICL) y el miércoles el Informe Mensual de Estadísticas Monetarias y Financieras,

– Conferencias y Seminarios. El lunes el consejero del Banco Central, Luis Felipe Céspedes, realiza una presentación sobre perspectivas macroeconómicas para Chile en el marco de la 14ª versión de BBVA Latin America Conference, a realizarse en Nueva York.

El viernes la vicepresidenta del banco, Stephany Griffith-Jones, participa como “honor speaker” en el Encuentro Anual 2025 de CLG Chile Líderes Empresariales por la Acción Climática.

– El polémico personero kirchnerista del gabinete de Milei de visita a Chile. Se trata del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli. Scioli fue el delfín de Cristina Kirchner en las presidenciales de 2015, en las que perdió con Mauricio Macri. En el Gobierno de Alberto Fernández fue embajador en Brasil y, para sorpresa de todo el mundo político, se cambió de bando y aceptó sumarse al proyecto libertario de Javier Milei.

El evento es el martes 6 de mayo y la idea es convencer a los chilenos de que no nos espantemos con los precios y visitemos Argentina. El evento es organizado por Visit Argentina y la Cámara Argentina de Turismo y será en el Hotel Intercontinental de Santiago.

