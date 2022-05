Canciller Urrejola desdramatiza polémica por consulta ciudadana sobre comercio exterior: será "acotada"

Durante un encuentro entre la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, y el Consejo de ex Cancilleres, para abordar temas de política exterior como los alegatos en La Hay y el Acuerdo de Escazú, las autoridades también abordaron la polémica consulta ciudadana que pretende realizar el Gobierno para diagramar la política de comercio exterior.

Desde La Moneda preparan una consulta ciudadana que contará con las opiniones del mundo empresarial y de la sociedad civil, bajo la premisa "Comercio para el Desarrollo", impulsada por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei). El tema es que no todos dentro del oficialismo estaban enterados de esta decisión. Uno de ellos fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien afirmó que no fue informado del anuncio del Gobierno sobre la preparación de una consulta ciudadana, por lo que planteó que "hubiera sido preferible que se hiciera antes".

"No tuvimos conocimiento previo de esta propuesta, por lo tanto, vamos a tener mucho interés en informarnos al respecto para saber cuál es el sentido, cuál es el diseño que se ha establecido o que se está proponiendo", sostuvo el titular de Hacienda. La canciller Urrejola abordó los dichos del Ministro Marcel y aseguró que dicha consulta ciudadana "está dentro de las facultas exclusivas del subsecretario" y, por lo tanto, "no quiere autorización del Ministerio de Hacienda".

También te puede interesar:

La polémica no terminó ahí y, ante los cuestionamientos e inquietudes al interior del mundo político, desde donde apuntan a que el proceso participativo podría generar incertidumbre en los socios estratégicos, el Ministerio de Relaciones Exteriores salió al paso de las dudas para aclarar que la consulta ciudadana será "acotada" y "no será vinculante".

"Yo reiteré lo que sacamos en el comunicado el día de ayer, donde explicamos cuáles son los alcances de esta consulta, que no son sobre los tratados de libre comercio, no es una consulta vinculante y es respecto de los grandes empresarios, las pymes y las organizaciones de la sociedad civil”, precisó la ministra Urrejola, tras la reunión en la que también se hicieron presentes exautoridades de la cartera como Heraldo Muñoz, Teodoro Ribera Neumann, José Miguel Insulza, Juan Gabriel Valdés, Mariano Fernández, Carlos Figueroa y Hernán Felipe Errázuriz; y la actual subsecretaria Ximena Fuentes.

La ministra Urrejola insistió: "la consulta acotada tiene por objeto ser un insumo para determinar los principales ejes de la política exterior”. Y enfatizó que "no es sobre los tratados de libre comercio en particular". En ese sentido se dirigió a los detractores de la consulta. La titular de Relaciones Exteriores expresó que "no entiendo por qué va a agregar mayor incertidumbre escuchar a los empresarios, a las pymes y a organizaciones de la sociedad civil".

“Hay un conjunto de tema que nos obligan a escuchar a los principales stakeholders para ver cuáles deben ser los principales ejes de la política exterior y responder a las brechas”, añadió la canciller. Y agregó: "quiero insistir que esta es una consulta general sobre la política de comercio exterior, sobre los principales lineamientos y va a ser un insumo frente a muchos otros para determinar una mirada a futuro".

Sobre la reunión, la ministra relató: “La política exterior de Chile es una política de Estado, y desde es perspectiva tener estas reuniones periódicas es muy portante para la Cancillería poder escuchar al experiencia de los distintos excancilleres que han estado ocupando este cargo en el pasado".