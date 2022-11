Derrota oficialista en la Cámara Baja: diputado Daniel Manouchehri (PS) es censurado en comisión, a pedido de Gonzalo de la Carrera

Por 7 votos a favor y 6 en contra, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó la moción de censura contra el presidente de la instancia, el militante del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri. En consecuencia, su cargo en la comisión queda vacante.

Se trata de una moción de censura presentada el 8 de noviembre por el diputado independiente y exrepublicano Gonzalo de la Carrera, que se sumó a una ofensiva impulsada por diputados de Chile Vamos, el Partido de la Gente (PDG) y el Partido Republicano, para tomar el control de trece comisiones legislativas en manos del oficialismo.

También te puede interesar:

Tras la aprobación de la censura, el diputado Manouchehri dejó de forma inmediata la presidencia de la comisión de Economía de la Cámara Baja y en la próxima sesión se elegirá a su reemplazante. De todas formas, el parlamentario socialista seguirá ejerciendo su rol como legislador e integrante con voz y voto en la instancia.

Para Manouchehri, "es claro que el fin de la censura parece ser otro". "Esta comisión tiene claro el fin político que hay detrás. Hoy se quiere censurar la agenda que hemos impulsado. Se censura a las Pymes, a los millones de endeudados, al pequeño comercio y a las millones de personas por las cuales hemos trabajado", fustigó.

El parlamentario del Distrito 5 aseguró que "la censura no nos va a detener. Hasta que completemos nuestro objetivo, no vamos a descansar. Los parlamentarios tendrán que dirimir entre la mentira y la verdad. Tengo la firme convicción que solo estando del lado de la verdad, el futuro es posible. Hemos enfrentado los intereses de los traficantes de datos, de la banca, de las AFP y de los poderosos. Y lo seguiremos haciendo. Nuestra valentía y nuestro coraje para enfrentar los abusos no podrá ser censurada".

Previo a votar su censura, el legislador de la Región de Coquimbo emplazó a Gonzalo De La Carrera, acusando que "esta se sustenta en el estilo de quien la presenta: la mentira. Durante estos meses hemos discutido proyectos de interés de millones de personas, que por momentos parece no entender el diputado que defiende los intereses de los poderosos".

En la defensa de su gestión, Manouchehri recalcó la tramitación de proyectos que contaron con el respaldo de parlamentarios de oposición y de gobierno. “El ‘Chao Dicom’, que favorece a 4 millones de personas. El ‘Derecho al olvido financiero’ o ‘Chao Histórico’, a casi 12 millones de chilenos. El ‘Salvavidas Pymes’, a más de 300 mil pequeñas y medianas empresas. La ley que restringe el remate de viviendas familiares, a 8 millones de personas”.

Su compañera de partido e integrante de la misma comisión, Ana María Bravo (PS), calificó esta acusación como “injusta” y “lamentable para la convivencia”. “Están interrumpiendo una agenda en beneficio de millones de chilenos, de los endeudados y de las Pymes, para entrar en estas operaciones políticas pequeñas. Y lo están haciendo de la peor manera. Siguiendo una acusación sustentada en argumentos mentirosos, liderada por alguien que ha hecho noticia durante todos estos meses por agredir a parlamentarios, entre ellos al propio presidente de Economía”, indicó.

“La acusación que votamos dice que no se han puesto en tabla mociones de los miembros de la Comisión. Sin embargo, en estos siete meses se han puesto en tabla cinco mociones del diputado Mellado de RN, cuatro de la diputada Cid de RN, cuatro del diputado Calisto, tres del diputado Barrera, tres de la diputada Bravo, dos del diputado Bernales, dos de la diputada Morales, uno del diputado Pino, e incluso, un proyecto del diputado De La Carrera”, acusó Bravo.

En su alocución, el diputado Daniel Manouchehri hizo un llamado retomar las prioridades de la ciudadanía. “Los chilenos quieren que nos centremos en lo que realmente les interesa. El desprestigio de la función parlamentaria tiene mucho que ver con esto, con la pequeña política, con la gente que no tiene palabra, con aquellos que justifican sus inmoralidades diciendo que ‘así es la política’. “Tenemos la responsabilidad de estar de lado de los más desprotegidos, de esa inmensa mayoría que, a diferencia de nosotros, tienen un sueldo bajo”, cerró.







Posterior a la sesión, el diputado del PC Boris Barrera manifestó su molestia ante la censura, señalando que “lo que se enfrentó hoy fue al representante de los grandes empresarios y el representante de las pymes y consumidores”

“Creo que también se ve cómo esa parte de la derecha que consideramos un poco más democrática, que convivimos con ellos en el periodo anterior, los mismos integrantes de la comisión estuvieron con nosotros y desarrollamos un buen trabajo, pero se vieron acorralados por la ultraderecha, por ‘Pancho Malo’ y De La Carrera. Esa derecha fue la que acorraló a la otra derecha que está un poco más cerca del centro porque estaban expuestos a alguna funa, y seguramente sintieron esa presión”, criticó Barrera.

Votaron a favor de la censura los diputados Gonzalo De La Carrera (Ex Rep), Victor Pino (PDG), Hotuiti Teao (en representación de Christian Matheson, ind-Evopoli), Miguel Mellado (RN), Joaquin Lavin Leon (UDI), Flor Weisse (UDI) y Sofía Cid (RN). En tanto, rechazaron la moción los diputados Daniel Manouchehri (PS) , Ana María Bravo (PS), Boris Barrera (PC), Alejandro Bernales (PL) , Jorge Sarffirio (en representación del DC Miguel Ángel Calisto) y Javiera Morales (CS).

"Lo logramos #FueraManouchehri Recuperamos la Presidencia de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados porque estuvieron los votos de Chilevamos y PDG. Si se puede!!!!", celebró el diputado De La Carrera en Twitter.