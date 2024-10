Partido Liberal proclamó a Vlado Mirosevic como primer candidato presidencial del oficialismo

Este sábado el diputado del Partido Liberal (PL), Vlado Mirosevic, lanzó oficialmente su candidatura presidencial, convirtiéndose en la primera carta oficialista en dar a conocer sus intenciones de llegar a La Moneda de cara a las elecciones del 2025.

En un acto realizado en la comuna de Providencia, el parlamentario -representante de la región de Arica y Parinacota- comunicó su decisión acompañado de la directiva, militantes y candidatos de la tienda liberal a los comicios municipales de este 26 y 27 de octubre.

“Necesitamos un proyecto país de todos y todas, un proyecto de Chile, necesitamos una sociedad garante que nadie por su cuna u origen tenga la imposibilidad de soñar para sí y su familia, ser dueño de tu propio destino”, dijo Mirosevic.

En la ocasión, el candidato del PL dio a conocer ocho ideas programáticas de carácter preliminar, entre las cuales está un nuevo sistema de nombramiento de jueces, crear tribunal supraterritorial especializado en crimen organizado, un nuevo sistema político que dé estabilidad y no permita la indisciplina parlamentaria, un fondo de utilidades con ingresos del litio para financiar pensiones, entre otros temas.

“Hemos tenido un acto con mucho ánimo para sacar a Chile del pesimismo, de la resignación, las peleas. (…) Creo que el ambiente tóxico del país no da para más. Hay que proponer un pacto para destrabar Chile”, agregó el parlamentario.

Reacciones oficialistas

Diversas han sido las reacciones desde el oficialismo frente a la decisión de Mirosevic de competir en la carrera presidencial y ser el primer representante del sector en oficializar su candidatura.

El diputado del PPD, Raúl Soto, acusó de “demasiada ansiedad presidencial”. “Creo que recién el escenario político, social y electoral de Chile se va a redefinir en las próximas elecciones municipales y de gobernadores regionales. Allí debe estar puesto el foco el día de hoy. Anunciar anticipadamente candidaturas presidenciales no me parece que sea una buena idea”, dijo.

Por su parte, el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Melo, señaló que “la proclamación de Vlado Mirosevic, por parte del Partido Liberal, da cuenta de que no es efectivo, que no existan liderazgos de recambio, que no haya posibilidad de tener otros nombres para eventualmente competir en una primaria”.

“Lo hemos dicho desde el Partido Socialista, nosotros no hemos querido adelantar esta carrera, pero nos parece legítimo que puedan otros partidos proponer nombres y creemos también firmemente en que la fórmula de una primaria, desde el progresismo, garantiza que estos liderazgos que emergen puedan tener también la posibilidad de aunar a todo el progresismo y finalmente darle continuidad a nuestro gobierno”, agregó Melo.