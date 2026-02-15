Barack Obama acusa a Trump de “perder el decoro” tras compartir video racista

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, rompió el silencio este sábado respecto al polémico video difundido por Donald Trump en su red social Truth Social, donde él y su esposa Michelle aparecen representados como monos, un contenido que el exmandatario calificó como síntoma de una “degeneración del discurso” en la política estadounidense.

En una entrevista concedida al podcaster político Brian Tyler Cohen, Obama lamentó que las figuras antes mantenían “cierto decoro y sentido de la corrección y el respeto por el cargo”. Hoy, agregó, “hay una especie de espectáculo circense en las redes sociales y en la televisión, y lo cierto es que no parece que haya ningún tipo de vergüenza”.

El video, publicado el 5 de febrero, promueve la narrativa de fraude electoral en la derrota de Trump ante Joe Biden en 2020, e incluye imágenes manipuladas que caricaturizan a los Obama como simios, una ofensa racista que históricamente se ha utilizado para denigrar a personas afroamericanas.

Inicialmente, la Casa Blanca desestimó las reacciones como “indignación falsa”, pero luego atribuyó el posteo a un error de un miembro del equipo de Trump y procedió a retirarlo de la plataforma.

Obama aseguró que este tipo de mensajes son “profundamente preocupantes”“para la mayoría de los estadounidenses y terminarán perjudicando a los republicanos alineados con Trump en las próximas elecciones de mitad de mandato, programadas para noviembre de 2026. “En última instancia, la respuesta vendrá del pueblo estadounidense”, enfatizó, confiando en que el electorado rechazará estos comportamientos en las urnas.