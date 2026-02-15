¿Tom Cruise peleandose con Brad Pitt?: El video creado con IA que preocupa a Hollywood

Un video peculiar comenzó a viralizarse por redes sociales; se trata de un metraje que muestra a los actores de Hollywood, Tom Cruise y Brad Pitt, peleando a puñetazos como si se tratase de una película de acción.

Y es que el video tiene la iluminación, la composición y más características que tendría una gran producción de Hollywood, pero los diálogos no son usuales, pues hacen alusión a Jeffrey Epstein. Esto es porque el video está hecho con Inteligencia Artificial.

Se trata de la herramienta Seedance 2.0, de la empresa china Bytedance –propietaria de Tiktok– y el video fue hecho por el cineasta irlandés Ruairi Robinson. La difusión del material generó amplio impacto en redes sociales y encendió las alarmas en la industria cinematográfica.

Jeffrey Epstein knew too much pic.twitter.com/12u8PQH9nt — Ruairi Robinson (@RuairiRobinson) February 11, 2026

La Asociación Cinematográfica (MPA), que reúne a compañías como Netflix, Paramount Pictures, Prime Video y Amazon MGM Studios, Sony Pictures, Universal Studios y The Walt Disney Studios, expresó su preocupación por el uso de este tipo de tecnología. “En un solo día, el servicio chino de inteligencia artificial Seedance 2.0 ha utilizado de forma no autorizada obras estadounidenses protegidas por derechos de autor a gran escala”, señaló la organización.

El cineasta irlandés “creó” más de un video con distintas líneas de diálogo, pero que contaban con una calidad difícil de separar con una gran producción, lo que generó asombro en los usuarios. En uno de ellos llegó a afirmar: “Este video fue creado con un prompt de dos líneas”.

I hate to say it. It’s likely over for us. https://t.co/248PmWnEgr — Rhett Reese (@RhettReese) February 11, 2026