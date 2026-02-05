Xi Jinping advierte a Trump que Taiwán es su “primera línea roja” en extensa llamada telefónica

El presidente de China, Xi Jinping, sostuvo una conversación telefónica con el mandatario estadounidense Donald Trump, en la que abordaron temas clave de la agenda bilateral, entre ellos Taiwán e Irán. Durante el diálogo, el líder chino advirtió que la situación de la isla constituye “el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos” y recalcó que Pekín “nunca permitirá que Taiwán se separe de China”.

“Abordando las diferencias una a una y fomentando continuamente la confianza mutua, podemos forjar un camino adecuado para que ambos países se lleven bien”, afirmó el mandatario chino. En la misma conversación, Xi llamó a fortalecer la relación bilateral sobre la base del diálogo. “Hagamos de 2026 un año en el que China y Estados Unidos, como dos grandes Estados, avancen hacia el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación beneficiosa para todos”, añadió.

“Estados Unidos debe manejar las ventas de armas a Taiwán con extrema cautela”, agregó el presidente chino a Trump. La advertencia de se produce a pocos meses de que Estados Unidos aprobara, en diciembre, un paquete de venta de armas a Taiwán por más de 11.000 millones de dólares. Pekín reiteró su llamado a Washington a “manejar con prudencia” este tipo de operaciones, en alusión a las recientes decisiones del Pentágono.

Trump, en tanto, valoró públicamente el vínculo con el líder chino. “La relación con China, y mi relación personal con el presidente Xi, es excelente, y ambos sabemos lo importante que es mantenerla así”, escribió en una publicación en la red social Truth social. “¡Creo que se lograrán muchos resultados positivos durante los próximos tres años de mi presidencia relacionados con el presidente Xi y la República Popular China!”, agregó.

El mandatario estadounidense también aseguró que Xi estaría evaluando aumentar de 12 a 20 millones de toneladas la cuota de compra de soja estadounidense esta temporada, en el marco del acuerdo comercial alcanzado en octubre pasado, que contempla importaciones anuales de hasta 25 millones de toneladas hasta 2028.

Durante la llamada ambos líderes abordaron la situación de Irán en un contexto de alta tensión entre Washington y Teherán, marcada por la violenta represión de las protestas registradas el mes pasado. En ese escenario, el presidente estadounidense ha señalado que aún evalúa la posibilidad de adoptar medidas militares en contra.

Más tarde, el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado chino, Chen Binhua, sostuvo que las declaraciones de Xi expusieron con “claridad” la “firme posición” de Pekín respecto a la isla y entregaron una “guía fundamental para llevar a cabo el trabajo relacionado con Taiwán”

El mismo día de la llamada con Trump, Xi mantuvo además una videoconferencia con el presidente ruso, Vladímir Putin. Tras ese contacto, el mandatario ruso afirmó que “en medio de las crecientes turbulencias mundiales, el vínculo en política exterior entre Moscú y Pekín ha seguido siendo un importante factor estabilizador”. En la conversación abordaron la cooperación estratégica y la situación internacional, incluida la expiración del tratado START III de desarme nuclear entre Rusia y Estados Unidos.

Posteriormente, el asesor de Asuntos Exteriores del Kremlin, Yuri Ushakov, afirmó que Moscú y Pekín “se apoyan mutuamente en cuestiones clave relativas a los intereses nacionales frente a los desafíos externos”.