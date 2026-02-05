Asoma un nuevo mundo: expira tratado de no proliferación de armas nucleares entre Rusia y EEUU

En un cambio importante en el control de armamentos desde la Guerra Fría, el último tratado de no proliferación de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos expiró este jueves. El acuerdo New START finalizó a las 00:00 (GMT) del 5 de febrero, con lo cual Moscú y Washington dejan de estar obligados a una serie de restricciones sobre sus arsenales nucleares.

El secretario general de la ONU, António Guterres, lo calificó como un “momento grave para la paz y la seguridad internacional” y exhortó a Washington y Moscú a “regresar a la mesa de negociaciones sin demora y acordar un marco sucesor (…) Esta disolución de décadas de logros no podría llegar en peor momento: el riesgo de que se utilice un arma nuclear es el más alto en décadas”.

El New START, firmado por primera vez en 2010, limitaba el arsenal nuclear de cada parte a 1.550 ojivas estratégicas desplegadas, una reducción de casi el 30% con respecto al límite anterior establecido en 2002. También permitía a cada parte realizar inspecciones in situ del arsenal nuclear de la otra, aunque las inspecciones se suspendieron en 2023.

En septiembre de 2025, el presidente ruso Vladimir Putin había propuesto a Washington prolongar por un año los términos del tratado, una propuesta calificada entonces de “buena idea” por su homólogo estadounidense Donald Trump, pero a la que Estados Unidos no dio seguimiento.

Rusia señaló el miércoles el fin de su vinculación al tratado. “Asumimos que las partes del New START ya no están ligadas a ninguna obligación ni declaración simétrica en el contexto del tratado“, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado.

Sin embargo, durante una conversación el miércoles con su homólogo chino Xi Jinping, el presidente ruso “subrayó que, en esta situación, actuaremos con prudencia y responsabilidad”, informó el asesor diplomático de Putin, Yuri Ushakov, en una rueda de prensa con periodistas, entre ellos de la AFP, afirmando que continúan abiertos “a encontrar vías de negociación y garantizar la estabilidad estratégica”.

En Washington, los responsables estadounidenses se muestran cautelosos respecto a sus intenciones. Interrogado en una conferencia de prensa, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se limitó a explicar el miércoles que el presidente Trump se expresaría “más tarde” al respecto, sin precisar cuándo, y subrayó la postura de Washington.

“El presidente [Trump] ha sido claro en el pasado en que, para lograr un verdadero control de armas en el siglo XXI, es imposible hacer cualquier cosa que no incluya a China, debido a su vasto y rápidamente creciente arsenal”, dijo Rubio.

Más de 12 mil armas nucleares en el planeta

La expiración del START III o New Start (Strategic Arms Reduction Treaty, Tratado de Reducción de Armas Nucleares Estratégicas), deja sin efecto los límites que regulaban el arsenal nuclear de ambas potencias, especialmente en lo relativo al número de armas estratégicas o desplegadas.

Estados Unidos y Rusia concentran el 87 % de las armas nucleares que existen en el mundo, y el Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel completan la lista de países que poseen arsenal nuclear. No obstante, no todos los países cuentan con armas desplegadas. Los nueve países suman aproximadamente 12.241 armas nucleares, de las cuales 9.614 se consideraban potencialmente operativas.

Se estima que más de 3.900 cabezas nucleares están desplegadas, incluidas unas 2.100 que se mantenían en estado de alerta con misiles balísticos, según datos de principios de 2025 del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI).

El START III, que ya fue renovado en 2021 por un periodo de cinco años, establecía un límite al número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1.550 ojivas y 700 sistemas balísticos para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire. En la actualidad, Estados Unidos tiene desplegadas 1.770 ojivas y Rusia, 1.718.

A continuación, un listado del arsenal nuclear en el planeta según su país.

Estados Unidos

Además de las 1.770 ojivas desplegadas, tiene almacenados 1.930. En total, cuenta con 3.700 armas nucleares, el segundo país solo por detrás de Rusia (4.309). El inventario total de Estados Unidos, si se suman las ojivas retiradas, es de 5.177.

Estados Unidos ha efectuado más de 1.000 pruebas nucleares desde 1945 y es el único país del mundo que ha utilizado la bomba atómica sobre población civil.

Rusia

Rusia tiene el mayor número de ojivas nucleares del mundo: 1.718 ojivas desplegadas y 2.591 almacenadas. El inventario total de Rusia, si se suman las ojivas retiradas, es de 5.459.

Rusia y Estados Unidos empezaron las conversaciones para limitar su capacidad de armas nucleares a finales de los 60, pero no fue hasta el 26 de mayo de 1976 cuando la entonces URSS y EE. UU. firmaron en Moscú el primer acuerdo, el Tratado SALT-1 (Strategic Arms Limitation Talks), que limitaba por primera vez el número de armas estratégicas intercontinentales con más de 5.000 kms.

Desde 1957, Rusia ha practicado más de 200 pruebas nucleares.

Reino Unido

Tiene 120 ojivas desplegadas y 105 almacenadas. En total, 225 armas nucleares conforman su arsenal, que se asienta sobre todo en submarinos clase Trident y Vanguard.

El Reino Unido fue el tercer país que llevó a cabo pruebas nucleares, después de Estados Unidos y Rusia, y ha realizado 45 ensayos desde 1952. El último llevado a cabo fue a principios de los 90.

Efectuó su primera explosión atómica en las islas australianas de Monte Bello el 3 de octubre de 1952, cuando los americanos llevaban 32 y los rusos 3. El 15 de mayo de 1957 ensayó su primera bomba de hidrógeno en las Islas Christmas, al sur de Indonesia.

Francia

Con 280 ojivas desplegadas y 10 almacenadas, Francia es el único país de la Unión Europea que tiene arsenal nuclear.

Francia fue el cuarto país en ejecutar pruebas atómicas y ha llevado a cabo 210 ensayos desde 1960 cuando realizó su primera explosión atmosférica, denominada Jerbo Azul, en el desierto del Sáhara, cuando Argelia aún era una colonia francesa.

Las últimas pruebas nucleares francesas se produjeron en 1996, antes de ratificar el Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares (CTBT).

China

Posee 600 armas nucleares, de las cuales 24 son ojivas desplegadas y 576 almacenadas.

En la década de los noventa fue acusada por EE. UU. de participar en la transferencia de tecnología nuclear de uso militar a Pakistán y países de Oriente Medio, como Libia, Irán y Siria. Ha realizado 45 pruebas nucleares desde 1964.

India, Pakistán, Corea del Norte e Israel

De estos cuatro países solo se conocen las ojivas almacenadas, o bien porque no tienen desplegadas o porque tienen un número menor.

La India cuenta con 180 ojivas almacenadas, Pakistán con 170, Corea del Norte 50 e Israel 90, según el SIPRI.

Tanto la India como Pakistán e Israel nunca firmaron el Tratado de No Proliferación (TNP), según el cual se comprometerían a aceptar voluntariamente las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Por su parte, Corea del Norte se unió al TNP en 1985 pero se retiró en 2003.