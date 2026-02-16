ADN de guante hallado coincide con el de sospechoso del secuestro de Nancy Guthrie

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) anunció que el material genético extraído de un guante hallado a unos tres kilómetros de la vivienda de Nancy Guthrie, en Tucson, Arizona, aparentemente corresponde al perfil de ADN asociado al individuo enmascarado que fue captado frente a la puerta de la casa la noche de su desaparición. Se trata, hasta ahora, de la pista forense más concreta del caso.

La prenda fue encontrada en un terreno a orilla de una carretera y enviada de inmediato a análisis de laboratorio. Según un comunicado del FBI del domingo, los resultados preliminares llegaron el sábado, aunque la agencia precisó que aún aguarda la confirmación oficial, proceso que habitualmente toma alrededor de 24 horas.

El hallazgo cobra especial relevancia en el marco de la investigación: las autoridades habían recolectado cerca de 16 guantes en distintos puntos del área circundante a la propiedad, la mayoría pertenecientes a los equipos de búsqueda que los fueron descartando durante los operativos. El guante bajo análisis fue localizado por separado y contiene lo que los investigadores describen como un perfil genético masculino desconocido.

Una tercera semana de búsqueda sin certezas

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez el 31 de enero al regresar de una cena familiar a su domicilio en Tucson, alrededor de las 22 horas. Al día siguiente, una amiga alertó a la familia al notar su ausencia en la iglesia. Cuando los agentes llegaron a la casa pasado el mediodía, encontraron rastros de sangre de la mujer en el acceso frontal a la vivienda, lo que agravó la preocupación por su estado de salud. Las autoridades confirmaron que la desaparición fue tipificada como delito desde el 2 de febrero.

La urgencia del caso se ve acentuada por la condición médica de la víctima: según el audio de un operador policial del condado, Nancy Guthrie depende de medicamentos diarios, porta un marcapasos y ha enfrentado problemas de presión arterial alta y afecciones cardíacas.

Días antes del nuevo avance forense, el FBI divulgó imágenes captadas por la cámara del porche que muestran a una persona cubierta con pasamontañas, chaqueta, pantalones largos, guantes y una mochila negra marca “Ozark Trail Hiker Pack” de 25 litros. En uno de los videos, el individuo levanta una mano enguantada hacia el lente de la cámara; en otro, la cubre con vegetación. El FBI lo declaró formalmente sospechoso y lo describió como un hombre de entre 1,75 y 1,80 metros de altura y complexión mediana. La publicación de esas imágenes generó cerca de 5.000 llamadas en pocas horas, y el total de pistas recibidas supera las 30.000.

El viernes por la noche, agentes del sheriff y del FBI cerraron una vía a unos 3,2 kilómetros de la casa e inspeccionaron la zona con equipos forenses. También fue remolcado un vehículo Range Rover desde el estacionamiento de un restaurante cercano, aunque no se informaron arrestos. La semana anterior, una persona fue detenida durante un control vehicular al sur de Tucson para ser interrogada, pero fue liberada. Ese mismo día se ejecutó una orden de registro en Río Rico, a aproximadamente una hora de la ciudad.

En cuanto al rescate exigido —supuestamente 6 millones de dólares en bitcoin, según notas enviadas a medios locales—, dos plazos para el pago ya vencieron sin que trascendieran detalles adicionales sobre su autenticidad.

La conductora del programa matinal “Today”, de NBC, publicó el domingo un video en Instagram dirigido directamente a quien tenga a su madre. Sin revelar cifras específicas, apeló a la conciencia del responsable: “Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Creemos en la bondad esencial de todo ser humano”, expresó. “Tráiganla a casa”.