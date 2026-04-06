Presidente Kast inicia su primera gira oficial: va a Argentina a reunirse con Milei

El Presidente José Antonio Kast inicia este lunes 6 de abril su primera gira oficial al extranjero desde que asumió el cargo, con destino a Argentina.

La visita se produce en un contexto marcado por la reciente fuga de Galvarino Apablaza, situación que ha generado debate político en Chile y que coincide con la agenda internacional del Mandatario.

Kast viaja acompañado por el canciller Francisco Pérez Mackenna, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez y el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma.

Las actividades oficiales comienzan temprano en Buenos Aires, con un desayuno programado a las 7:00 horas de Chile en la embajada chilena en Argentina.

En la instancia participarán diversas autoridades argentinas, entre ellas la senadora por Buenos Aires Patricia Bullrich, la senadora de la provincia de Córdoba Carmen Álvarez, el diputado de la provincia de Buenos Aires Santiago Santurio, el intendente de San Miguel Jaime Méndez y el secretario académico del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales.

Posteriormente, a las 8:30 horas de Chile —9:30 en Argentina— el Mandatario se trasladará hasta la Plaza San Martín, donde depositará una ofrenda floral en homenaje al Libertador General José de San Martín.

Más tarde, a las 10:00 horas, está programada una reunión privada entre el Presidente Kast y el mandatario argentino Javier Milei en la Casa Rosada.

El encuentro se enmarca en el inicio de la agenda bilateral entre ambas administraciones y constituye la primera actividad internacional del jefe de Estado desde el inicio de su mandato.